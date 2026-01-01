Женя Любич. Большой концерт на крыше

Концерт Жени Любич на крыше Roof Place

На крыше Roof Place состоится концерт талантливой певицы Жени Любич. Эта постоянная участница Roof Music Fest и автор популярной песни «Russian Girl» делится своей любовью к формату открытых выступлений. Женя рассказывает, что лето, тепло и петербургские крыши создают особую атмосферу: «Они буквально „летят и едут от счастья“ — как поется в песне „Ветер в голове“!»

Музыкальная программа

В программе концерта — композиции о Петербурге и Париже, а также главные хиты артистки. Вы услышите такие известные песни как «Russian Girl», «Колыбельная тишины», «Галактика» и «Случайный поворот». Новинка — трек «Быть собой», который является частью работы над новым альбомом, также будет исполнена. На эту песню уже снят красивый клип, и она получила положительные отклики от слушателей.

Приглашение в родной город

Женя Любич с нежностью относится к своему городу: «Я родилась и выросла на Васильевском острове, поэтому этот концерт — как приглашение ко мне домой. На Rooftop открывается простор для взгляда и для песен. Мы с моими музыкантами будем озвучивать этот прекрасный фильм под названием „Питер“, а вы сможете стать его героями».

Не упустите уникальную возможность

Приходите 17 июня на Roof Place, где вдохновение заполняет воздух. Поймайте свою музыкальную волну вместе с Женей Любич и её группой!

Путь к успеху

Женя прославилась в России, вернувшись из Франции в 2009 году после участия в проекте Nouvelle Vague. С этим коллективом она смогла выступать на престижных сценах, включая парижскую «Олимпию». Артистка — автор более трёхсот песен на разных языках, среди которых и международный хит «Russian Girl». На её музыкальные композиции удалось создать популярные саундтреки, такие как «Елки 3» и «Он — дракон», а «Колыбельная тишины» стала лейтмотивом любви героев последнего фильма.

