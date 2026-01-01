Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женя Любич. Большой концерт на крыше
Киноафиша Женя Любич. Большой концерт на крыше

Женя Любич. Большой концерт на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Жени Любич на крыше Roof Place

На крыше Roof Place состоится концерт талантливой певицы Жени Любич. Эта постоянная участница Roof Music Fest и автор популярной песни «Russian Girl» делится своей любовью к формату открытых выступлений. Женя рассказывает, что лето, тепло и петербургские крыши создают особую атмосферу: «Они буквально „летят и едут от счастья“ — как поется в песне „Ветер в голове“!»

Музыкальная программа

В программе концерта — композиции о Петербурге и Париже, а также главные хиты артистки. Вы услышите такие известные песни как «Russian Girl», «Колыбельная тишины», «Галактика» и «Случайный поворот». Новинка — трек «Быть собой», который является частью работы над новым альбомом, также будет исполнена. На эту песню уже снят красивый клип, и она получила положительные отклики от слушателей.

Приглашение в родной город

Женя Любич с нежностью относится к своему городу: «Я родилась и выросла на Васильевском острове, поэтому этот концерт — как приглашение ко мне домой. На Rooftop открывается простор для взгляда и для песен. Мы с моими музыкантами будем озвучивать этот прекрасный фильм под названием „Питер“, а вы сможете стать его героями».

Не упустите уникальную возможность

Приходите 17 июня на Roof Place, где вдохновение заполняет воздух. Поймайте свою музыкальную волну вместе с Женей Любич и её группой!

Путь к успеху

Женя прославилась в России, вернувшись из Франции в 2009 году после участия в проекте Nouvelle Vague. С этим коллективом она смогла выступать на престижных сценах, включая парижскую «Олимпию». Артистка — автор более трёхсот песен на разных языках, среди которых и международный хит «Russian Girl». На её музыкальные композиции удалось создать популярные саундтреки, такие как «Елки 3» и «Он — дракон», а «Колыбельная тишины» стала лейтмотивом любви героев последнего фильма.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Женя Любич. Большой концерт на крыше

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
17 июня среда
20:00
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Хаски. Summer Sound х билайн
18+
Хип-хоп Фестиваль

Хаски. Summer Sound х билайн

8 августа в 20:00 Мануфактура 10/12
от 3000 ₽
Кельтские арфы и орган при свечах. Органный концерт
6+
Классическая музыка

Кельтские арфы и орган при свечах. Органный концерт

7 июля в 19:30 Яани Кирик
от 1000 ₽
Reflections Duo: джаз, поп-рок и мировые хиты
18+
Джаз

Reflections Duo: джаз, поп-рок и мировые хиты

29 мая в 20:00 Michèle
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше