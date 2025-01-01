Меню
Женя Любич. Белый концерт
Женя Любич. Белый концерт

Женя Любич. Белый концерт

12+
Возраст 12+

О концерте

Новый музыкальный проект: «Белый концерт» Жени Любич

Традиционный «Белый концерт» Жени Любич в 2026 году вновь пройдет на Новой сцене Александринского театра. В этом музыкальном проекте зрители смогут насладиться волшебными зимними композициями, запечатленными на пластинке Жени Любич «Снежно». Программа регулярно пополняется новыми рождественскими историями, которые певица проживает в своих песнях.

Зимние темы в произведениях

Зрители услышат композиции, основанные на поэзии известных авторов. Пару лет назад у Жени Любич вышла баллада на стихи Иосифа Бродского «Не важно, что было вокруг и не важно». В прошлом году она издала трек на стихи Осипа Мандельштама «Медлительнее снежный улей». В этот раз снова будет Мандельштам — в преддверии концерта запланирован новый релиз, и все эти песни с зимней тематикой прозвучат на «Белом концерте».

Значимые хиты и специальные гости

В программу вошёл интернет-хит «Колыбельная тишины» из фильма «Он — дракон», на которую было выпущено множество кавер-версий. Также зрителей ждет романтичная «Галактика» и «сказочные» треки — «Новогодняя», «Метелица», «Белый снег». Не обойдётся без знаменитой «Russian Girl», которая будет исполнена в шапке-ушанке, что как раз по сезону!

Уникальная атмосфера зимней сказки

На сцене будет искрящийся снег, символизирующий белую, новую страницу года, чистый лист, на котором каждый может нарисовать свой сценарий. 6 января, помимо постоянных участников группы Жени Любич, запланирован расширенный состав музыкантов: балалаечник Георгий Нефёдов, арфистка Станислава Малаховская, а также специальный гость — «Паша читает», который прочитает стихи Бродского и, возможно, Есенина.

Концерт для всей семьи

Этот концерт смело можно посещать с детьми. Настроение зимней сказки способно заворожить зрителей любого возраста. Как говорит Женя: «Меня вдохновляет то, как преображается всё зимой. Когда падает снег — это похоже на чудо. Маленькие мерцающие звёздочки летят на землю, и в этот момент небо и даже космос становятся ближе. Ночь облачается в белый цвет. Застывает вода, замирает время, засыпает снегом нас, и всё действительно начинается заново — как будто с чистого белого листа. Это уже почти песня!».

Январь
Январь
6 января вторник
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2000 ₽

