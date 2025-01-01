Женя Любич. 15 лет «Russian Girl»

15 лет назад мир услышал песню
Russian Girl, и с тех пор она стала настоящей визитной карточкой Жени Любич. Эта петербургская певица завоевала всеобщее признание и привлекла внимание не только в России, но и за её пределами. Неповторимый голос Жени звучит как в кино, так и на музыкальных фестивалях, а её творческий путь неразрывно связан с успешным французским проектом Nouvelle Vague, в котором она стала яркой звездой.
Эта популярная песня в этом году отмечает свои 15 лет и, вопреки времени, остаётся актуальной и любимой.
Russian Girl — это не просто песня, а настоящая культурная икона, сравнимая с хорошим французским вином — с каждым годом становится только лучше!
Не упустите шанс насладиться живым выступлением Жени 23 октября в клубе «16 Тонн». На концерте прозвучат не только хиты с первых альбомов, такие как
Пагубно,
Футболки и
Эйфелю привет, но также и свежие релизы. В программе — кавер на песню Владимира Кристовского, вошедший в трибьют-альбом к 20-летию группы Uma2rman, а также известные кинохиты.
Концерт обещает быть наполненным уникальной энергетикой. Зрители смогут насладиться танцевальными композициями, живым вокалом и лёгкими ритмами, которые создадут атмосферу настоящего праздника и подарят незабываемые эмоции. Это событие станет отличной возможностью зарядиться положительными эмоциями в осенний период — как лучшие мультивитамины для души!
Приходите порадовать себя и насладиться музыкой вместе с Женей Любич!