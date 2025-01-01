Женя Хоньяков

Не упустите возможность посетить уникальное событие в мире стендапа! На сцене Хабаровска вновь выступит Евгений Хоньяков — известный стендап-комик, который стал настоящей звездой комедийной сцены.
Евгений Хоньяков — основатель первого стендап-клуба в Хабаровске, который открыл новые горизонты для местных комиков и любителей остроумных шуток. Его выступления привлекают внимание не только зрителей, но и профессионалов. Хоньяков также является участником популярного шоу «Стендап Андеграунд» на телеканале «СТС», что подтверждает его статус в российском стендапе.
На предстоящем шоу Евгений представит свои новые номера, которые обещают быть не только смешными, но и актуальными. Каждое выступление — это возможность увидеть комика в новом свете и насладиться его уникальным чувством юмора.
Приходите на вечер смеха и позитива! Евгений Хоньяков ждет вас!