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Женя Хоньяков
Киноафиша Женя Хоньяков

Женя Хоньяков

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап от Евгения Хоньякова в Питере

Не упустите возможность посетить уникальное событие в мире стендапа! На сцене Хабаровска вновь выступит Евгений Хоньяков — известный стендап-комик, который стал настоящей звездой комедийной сцены.

О комике

Евгений Хоньяков — основатель первого стендап-клуба в Хабаровске, который открыл новые горизонты для местных комиков и любителей остроумных шуток. Его выступления привлекают внимание не только зрителей, но и профессионалов. Хоньяков также является участником популярного шоу «Стендап Андеграунд» на телеканале «СТС», что подтверждает его статус в российском стендапе.

Что ожидать от выступления

На предстоящем шоу Евгений представит свои новые номера, которые обещают быть не только смешными, но и актуальными. Каждое выступление — это возможность увидеть комика в новом свете и насладиться его уникальным чувством юмора.

Интересные факты

  • Евгений начал свою карьеру в стендапе менее десяти лет назад, но уже успел завоевать любовь публики.
  • В его выступлениях часто затрагиваются актуальные социальные темы, что делает его шоу не только веселыми, но и глубокими.

Приходите на вечер смеха и позитива! Евгений Хоньяков ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽

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