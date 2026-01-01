Женя Хоньяков. Сольный концерт

Сольный концерт Жени Хоньякова в Still StandUp Club

Still StandUp Club пригласит вас на сольный концерт талантливого стендап-комика Жени Хоньякова. Артист приобрел популярность благодаря своим участием в шоу «Разгоны» и «Стендап Андеграунд» на телеканале СТС.

Если вы любите чёрный юмор и оригинальные шутки, этот концерт станет отличным выбором для вашего вечера. Женя Хоньяков известен своим уникальным стилем и способностью рассмешить даже самых скептически настроенных зрителей.

Не упустите возможность насладиться вечерним выступлением, которое обещает быть незабываемым!