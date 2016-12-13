Меню
Женя Ефимова
Обязательный концерт декабря с Женей Ефимовой

Традиционная встреча друзей в первый зимний месяц обещает быть яркой и запоминающейся. Женя Ефимова приглашает вас на концерт, который станет настоящим событием. Мы будем петь, рефлексировать, читать стихи и делиться теплом!

Женя Ефимова — голос поколения

Женя Ефимова — одна из самых текстоцентричных певиц на музыкальных площадках. Вы наверняка слышали её уникальный голос в песнях, созданных вместе с известными исполнителями, такими как Драгни, Бонд с кнопкой и группа 25/17. Один из её самых популярных треков звучит в сериале «Алиса не может ждать», а известная совместная работа с 25/17 украсила сериал «Плэйлист волонтёра».

Музыка, которую нельзя пропустить

Песни Жени регулярно звучат на нашем радио в чартовой дюжине, а в её клипе вы сможете увидеть Иру Горбачёву. Женя и её команда выступают на крупнейших фестивалях, таких как Дикая Мята, Нашествие и «Ленинградские мосты», что подчеркивает её популярность и востребованность в музыкальной индустрии.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и насладиться атмосферой дружбы и творчества!

Декабрь
13 декабря суббота
18:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1000 ₽

