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Жены
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Спектакль Жены

Спектакль о том, как живется женщине при гении
Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О спектакле

История о любви и патриархате

В спектакле «Жены» авторы погружаются в личные архивы — письма и дневники жён пяти великих классиков русской литературы. На основе этих материалов они создают уникальную историю о патриархальной любви, страсти и взаимодополнении.

Тематика и концепция

Спектакль исследует, как личная жизнь и внутренние переживания жён литературных гигантов пересекаются с их общественной ролью. Режиссёры и драматурги используют эти личные записи, чтобы отразить сложные отношения в семьях великих писателей и раскрыть их влияние на творчество.

Почему стоит посмотреть

«Жены» — это не только история о любви и страсти, но и глубокое размышление о роли женщины в патриархальном обществе и её значении для культурных и литературных процессов. Спектакль предлагает зрителям новый взгляд на известных писателей через призму их близких.

Режиссер
Мария Романова
В ролях
Наталия Шулина
Ольга Афанасьева
Мария Русских
Мария Валешная
Есения Раевская

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В других городах
Сентябрь
16 сентября среда
19:00
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 500 ₽

Фотографии

Жены Жены Жены Жены Жены Жены Жены Жены Жены Жены

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