Спектакль Жены

Спектакль исследует, как личная жизнь и внутренние переживания жён литературных гигантов пересекаются с их общественной ролью. Режиссёры и драматурги используют эти личные записи, чтобы отразить сложные отношения в семьях великих писателей и раскрыть их влияние на творчество.
«Жены» — это не только история о любви и страсти, но и глубокое размышление о роли женщины в патриархальном обществе и её значении для культурных и литературных процессов. Спектакль предлагает зрителям новый взгляд на известных писателей через призму их близких.