Женское воспитание
Киноафиша Женское воспитание

Спектакль Женское воспитание

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Женское воспитание» — Драма по одноименной пьесе В. Фроловой

Эта драма глубоко затрагивает темы искренних переживаний, душевной боли и стремления к справедливости.

Сюжет

На сцене оживает история, знакомая многим: мать и дочь, два разных характера, объединенных общей болью и проблемами. Их путь к счастью пролегает через трудности, с которыми сталкивается каждый подросток и его родитель. Это отражение нашей жизни, где каждый новый день — это новый выбор и новое испытание.

Эмоциональная глубина

Спектакль предлагает зрителям прочувствовать каждую эмоцию и прожить каждую минуту вместе с главными героинями. Погрузитесь в мир искренних чувств и сложных решений, которые стоят на пути к пониманию и любви.

Режиссура и детали

Режиссером спектакля выступает Георгий Михайлович Третьяков, известный своей способностью передавать глубокие человеческие эмоции через театральное искусство.

Информация о спектакле

  • Премьера: 25 мая 2025 года
  • Продолжительность: 60 минут (без антракта)

Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории и насладиться спектаклем, который оставит след в вашем сердце!

