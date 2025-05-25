Спектакль «Женское воспитание» — Драма по одноименной пьесе В. Фроловой

Эта драма глубоко затрагивает темы искренних переживаний, душевной боли и стремления к справедливости.

Сюжет

На сцене оживает история, знакомая многим: мать и дочь, два разных характера, объединенных общей болью и проблемами. Их путь к счастью пролегает через трудности, с которыми сталкивается каждый подросток и его родитель. Это отражение нашей жизни, где каждый новый день — это новый выбор и новое испытание.

Эмоциональная глубина

Спектакль предлагает зрителям прочувствовать каждую эмоцию и прожить каждую минуту вместе с главными героинями. Погрузитесь в мир искренних чувств и сложных решений, которые стоят на пути к пониманию и любви.

Режиссура и детали

Режиссером спектакля выступает Георгий Михайлович Третьяков, известный своей способностью передавать глубокие человеческие эмоции через театральное искусство.

Информация о спектакле

Премьера: 25 мая 2025 года

Продолжительность: 60 минут (без антракта)

Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории и насладиться спектаклем, который оставит след в вашем сердце!