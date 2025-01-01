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Женское счастье
Билеты от 1000₽
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Спектакль Женское счастье

Постановка
Театр на Трубной 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История успешной женщины

В погоне за счастьем можно упустить саму жизнь. В центре сюжета — успешная молодая журналистка, обладающая всем, о чем мечтает большинство: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение. Однако она не чувствует себя счастливой. Почему? Она пытается понять, чего ей не хватает, и осознает, что, несмотря на все достижения, упустила самое главное.

Женская судьба и поиск счастья
Что на самом деле хочет женщина? Дом, семью и детей или карьеру? Где найти истинное женское счастье? Спектакль ставит вопросы о том, что действительно важно для женщины, и показывает, как она анализирует свою жизнь, чтобы найти ответ.

Роль гармонии в жизни
Режиссер спектакля, Мария Федосова, делится своими размышлениями: «В погоне за счастьем можно упустить саму жизнь. Философ Лао Цзы говорил: «Если вы находитесь в депрессии, значит вы живете прошлым. Если вы встревожены, значит вы живете будущим. Если вы в состоянии мира, значит вы живете настоящим». Я с этим полностью согласна. Думаю, что под словом «в мире» подразумевается «в гармонии».»

Мужская роль в женском счастье
Цитата одного из авторов пьесы, Михаила Барщевского, задает важный вопрос: «Почему мужчина должен защищать женщину? Она же так стремилась к самостоятельности и независимости. А теперь стоп. Посмотрите на детей в детском саду: девочки играют в дочки-матери, а мальчики — в машинки и солдатиков. Значит, в природе все по-прежнему? Это общество превращает их в гендерных уродов? Может быть, нам нужно иначе воспитывать наших детей. И когда они станут взрослыми, мужчина будет защищать женщину не потому, что она не зарабатывает себе на жизнь, а потому, что ее женственность обеспечивает его мужественность!»

Спектакль исследует не только поиски женского счастья, но и вопросы гармонии, взаимоотношений и социальной роли каждого в этом процессе.

Режиссер
Мария Федосова
В ролях
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Иван Мамонов
Олег Царев
Богдан Витряк
Виктория Крючкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
16 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
9 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
26 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
27 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
11 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
25 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
26 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Женское счастье Женское счастье Женское счастье Женское счастье Женское счастье Женское счастье Женское счастье Женское счастье Женское счастье Женское счастье

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