Спектакль Женское счастье

История успешной женщины

В погоне за счастьем можно упустить саму жизнь. В центре сюжета — успешная молодая журналистка, обладающая всем, о чем мечтает большинство: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение. Однако она не чувствует себя счастливой. Почему? Она пытается понять, чего ей не хватает, и осознает, что, несмотря на все достижения, упустила самое главное.

Женская судьба и поиск счастья

Что на самом деле хочет женщина? Дом, семью и детей или карьеру? Где найти истинное женское счастье? Спектакль ставит вопросы о том, что действительно важно для женщины, и показывает, как она анализирует свою жизнь, чтобы найти ответ.

Роль гармонии в жизни

Режиссер спектакля, Мария Федосова, делится своими размышлениями: «В погоне за счастьем можно упустить саму жизнь. Философ Лао Цзы говорил: «Если вы находитесь в депрессии, значит вы живете прошлым. Если вы встревожены, значит вы живете будущим. Если вы в состоянии мира, значит вы живете настоящим». Я с этим полностью согласна. Думаю, что под словом «в мире» подразумевается «в гармонии».»

Мужская роль в женском счастье

Цитата одного из авторов пьесы, Михаила Барщевского, задает важный вопрос: «Почему мужчина должен защищать женщину? Она же так стремилась к самостоятельности и независимости. А теперь стоп. Посмотрите на детей в детском саду: девочки играют в дочки-матери, а мальчики — в машинки и солдатиков. Значит, в природе все по-прежнему? Это общество превращает их в гендерных уродов? Может быть, нам нужно иначе воспитывать наших детей. И когда они станут взрослыми, мужчина будет защищать женщину не потому, что она не зарабатывает себе на жизнь, а потому, что ее женственность обеспечивает его мужественность!»

Спектакль исследует не только поиски женского счастья, но и вопросы гармонии, взаимоотношений и социальной роли каждого в этом процессе.