Женское счастье
Киноафиша Женское счастье

Спектакль Женское счастье

16+
Режиссер Валентин Варецкий
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-комедия «Женское счастье» в постановке Театра Валентина Варецкого

Театр Валентина Варецкого приглашает зрителей на премьеру спектакля-комедии «Женское счастье» по одноимённой пьесе А. Линниковой. Это увлекательная история о том, как один курьезный случай может вызвать настоящий переполох, сорвать маски и открыть сокровенные чувства.

О чем спектакль?

Все герои стремятся к счастью и мечтают о любви. Но умеем ли мы по-настоящему любить? Гротесковая комедия, которая начинается с почти анекдотичного эпизода, постепенно раскрывает черты трагикомедии. Смешные моменты повседневной жизни персонажей, вызывающие улыбки и смех, тем не менее звучат как грустная мелодия утраченной любви.

Режиссёр и исполнители

Спектакль поставлен заслуженным артистом РФ Валентином Варецким, который известен своим уникальным подходом к театральному искусству. Его работы всегда отличаются глубоким пониманием человеческой природы и умением сочетать комедию с серьезными темами.

Интересные факты

  • Пьеса А. Линниковой, на которой основан спектакль, уже завоевала популярность у зрителей.
  • Спектакль затрагивает важные темы, такие как любовь и самоанализ, что делает его актуальным для широкой аудитории.
  • В спектакле участвуют как опытные актеры, так и молодые таланты, что создает интересный микс на сцене.

Приходите и узнайте, возможно ли изменить свою жизнь, просто взглянув на себя со стороны!

Фотографии

