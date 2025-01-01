Меню
Женское счастье, или все мужики…
Женское счастье, или все мужики…

Спектакль Женское счастье, или все мужики…

Продолжительность 1 час 40 минут с антрактом (10 минут)

О спектакле

Судьбоносные решения: комедия «Женское счастье, или все мужики...»

Что происходит, когда судьба женщины оказывается на распутье? Каковы последствия простого разговора, который может изменить всю жизнь? В новом спектакле «Женское счастье, или все мужики...» зрители станут свидетелями искрометной комедии, где каждый диалог имеет значение, а решения могут стать судьбоносными.

Финансовые или эмоциональные решения?

Герои спектакля сталкиваются с непростыми выборами. Как решение о любви может повлиять на карьеру? Могут ли финансовые выгоды затмить истинные чувства? Этот спектакль поднимает важные вопросы о роли женщины в современном обществе и о том, как сделать правильный выбор.

Театр как зеркало жизни

Театр – это не только развлечение, но и отражение нашей жизни. Готовы узнать, куда приведет героиню её собственный путь? Премьера уже близко, и мы приглашаем вас стать частью этого увлекательного события!

Не пропустите!

Не упустите шанс получить истинное удовольствие от спектакля, который, безусловно, оставит вас неравнодушными. Подготовьтесь к ярким эмоциям и захватывающим моментам!

Декабрь
20 декабря суббота
18:00
Театр Ермашова г. Алматы, ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
от 5000 ₽

