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Женский юмор комиков с ТВ
Билеты от 900₽
Киноафиша Женский юмор комиков с ТВ

Женский юмор комиков с ТВ

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Женский стендап-концерт: смех без границ

Приготовьтесь к уникальному стендап-шоу, где девушки-комики представят свой лучший материал за вечер! Участницы популярных проектов на ТНТ, СТС, YouTube и VK подарят вам море смеха и неожиданных шуток, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых зрителей.

4 хедлайнера за один вечер

Каждую неделю в баре Hidden на сцену выходят четыре хедлайнера, выступающие с самых популярных шоу на ТНТ и СТС. Только самые лучшие шутки, только самые яркие комики — вас ждёт вечер, полный смеха и веселья!

Новые и лучшие шутки от звезд

В Pancho Villa и StandUp Cafe выступают комики с проектов на ТНТ, СТС, а также звезды YouTube и VK. На этих сценах вы услышите их новые и лучшие шутки, которые точно не дадут вам заскучать.

Не упустите шанс посмеяться до слез и насладиться невероятной атмосферой вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Standup Café Москва, Покровка, 16
21:00 от 1500 ₽
26 июля
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
18:30 от 1100 ₽
27 июля
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
20:00 от 1500 ₽ 20:30 от 1100 ₽
31 июля
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:30 от 900 ₽
1 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
21:00 от 1500 ₽
2 августа
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
18:30 от 1500 ₽
9 августа
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
18:30 от 1500 ₽
10 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:30 от 1500 ₽
16 августа
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
18:30 от 1500 ₽
24 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:30 от 1500 ₽
6 сентября
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
18:30 от 1800 ₽
13 сентября
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
18:30 от 1800 ₽
20 сентября
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
18:30 от 1800 ₽
27 сентября
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
18:30 от 1800 ₽

Фотографии

Женский юмор комиков с ТВ Женский юмор комиков с ТВ Женский юмор комиков с ТВ

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