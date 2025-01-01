Женский юмор комиков с ТВ

Женский стендап-концерт: смех без границ

Приготовьтесь к уникальному стендап-шоу, где девушки-комики представят свой лучший материал за вечер! Участницы популярных проектов на ТНТ, СТС, YouTube и VK подарят вам море смеха и неожиданных шуток, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых зрителей.

4 хедлайнера за один вечер

Каждую неделю в баре Hidden на сцену выходят четыре хедлайнера, выступающие с самых популярных шоу на ТНТ и СТС. Только самые лучшие шутки, только самые яркие комики — вас ждёт вечер, полный смеха и веселья!

Новые и лучшие шутки от звезд

В Pancho Villa и StandUp Cafe выступают комики с проектов на ТНТ, СТС, а также звезды YouTube и VK. На этих сценах вы услышите их новые и лучшие шутки, которые точно не дадут вам заскучать.

Не упустите шанс посмеяться до слез и насладиться невероятной атмосферой вечера!