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Женский vs мужской стендап
Киноафиша Женский vs мужской стендап

Женский vs мужской стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Битва юмора: женский vs. мужской стэндап в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальный стэндап-концерт, где столкнутся два мира комедии — женский и мужской! Зрители станут судьями, решая, какой юмор победит в этот вечер.

Что вас ждет?

Этот вечер станет идеальной возможностью для всех любителей смеха. Вы сможете насладиться выступлениями талантливых комиков, которые принимали участие в стендап-фестивалях, а также выступали в популярных ютуб и ТВ-проектах. Каждое выступление — это заряд позитива и свежего взгляда на жизнь.

Уютная атмосфера

Не забывайте, что в течение всего концерта у вас будет возможность заказывать еду и напитки. Создайте свой идеальный вечер, сочетая отличное настроение с любимыми блюдами!

Приходите и голосуйте!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного шоу! Приходите с друзьями и выберите, чьи шутки вам понравятся больше — мужчин или женщин. Ваша поддержка имеет значение!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Русский паб Нижний Новгород, Пискунова, 21/2
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