Женский vs мужской стендап

Битва юмора: женский vs. мужской стэндап в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальный стэндап-концерт, где столкнутся два мира комедии — женский и мужской! Зрители станут судьями, решая, какой юмор победит в этот вечер.

Что вас ждет?

Этот вечер станет идеальной возможностью для всех любителей смеха. Вы сможете насладиться выступлениями талантливых комиков, которые принимали участие в стендап-фестивалях, а также выступали в популярных ютуб и ТВ-проектах. Каждое выступление — это заряд позитива и свежего взгляда на жизнь.

Уютная атмосфера

Не забывайте, что в течение всего концерта у вас будет возможность заказывать еду и напитки. Создайте свой идеальный вечер, сочетая отличное настроение с любимыми блюдами!

Приходите и голосуйте!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного шоу! Приходите с друзьями и выберите, чьи шутки вам понравятся больше — мужчин или женщин. Ваша поддержка имеет значение!