Женский стендап: откровенный юмор от женщин

«Женский стендап» — уникальное шоу на ТНТ и в российском телевидении, где женщины открыто делятся своими мыслями, переживаниями и шутками. В этом проекте нет никаких стереотипов и стеснения. Зрители могут ожидать жесткую и хлёсткую правду, которая звучит из уст представительниц прекрасного, но сильного пола.

Темы, которые волнуют

Для участниц «Женского стендапа» нет запретных тем. Они смело говорят о проблемах в отношениях, поднимают вопрос о стандартах семейной жизни и открыто обсуждают, как сложно быть хорошей женой и матерью. Этот честный подход быстро привёл проект к успеху, завоевав сердца зрителей по всему миру.

Суперзвёзды юмора

Проект стал настоящей платформой для талантливых комедианток, которые теперь являются суперзвёздами российского юмора. Женский юмор, как показывает практика, нашел отклик не только среди девушек, но и среди мужчин. Темы, которые поднимаются участницами в их монологах, понятны широкой аудитории, и это делает выступления ещё более привлекательными.

Приглашаем на концерт!

Хотите узнать, о чём действительно думают женщины? Не упустите возможность посетить концерт «Женского стендапа»! Живой юмор и искренние эмоции гарантированы.

Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.