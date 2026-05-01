Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женский стендап
Киноафиша Женский стендап

Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Женский стендап: откровенный юмор от женщин 

«Женский стендап» — уникальное шоу на ТНТ и в российском телевидении, где женщины открыто делятся своими мыслями, переживаниями и шутками. В этом проекте нет никаких стереотипов и стеснения. Зрители могут ожидать жесткую и хлёсткую правду, которая звучит из уст представительниц прекрасного, но сильного пола.

Темы, которые волнуют

Для участниц «Женского стендапа» нет запретных тем. Они смело говорят о проблемах в отношениях, поднимают вопрос о стандартах семейной жизни и открыто обсуждают, как сложно быть хорошей женой и матерью. Этот честный подход быстро привёл проект к успеху, завоевав сердца зрителей по всему миру.

Суперзвёзды юмора

Проект стал настоящей платформой для талантливых комедианток, которые теперь являются суперзвёздами российского юмора. Женский юмор, как показывает практика, нашел отклик не только среди девушек, но и среди мужчин. Темы, которые поднимаются участницами в их монологах, понятны широкой аудитории, и это делает выступления ещё более привлекательными.

Приглашаем на концерт!

Хотите узнать, о чём действительно думают женщины? Не упустите возможность посетить концерт «Женского стендапа»! Живой юмор и искренние эмоции гарантированы.

Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.

Купить билет на концерт Женский стендап

Помощь с билетами
В других городах
Май
Сентябрь
28 мая четверг
20:30
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 300 ₽
19 сентября суббота
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Catmoonk
0+
Электронная музыка Вечеринка

Catmoonk

1 августа в 23:00 Архитектор
от 2000 ₽
Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах
12+
Неоклассика

Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах

4 июня в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 2200 ₽
Казанские комики. Лучшие шутки
18+
Юмор

Казанские комики. Лучшие шутки

23 августа в 18:00 Стендап-клуб «Маяковский»
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше