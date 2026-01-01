Оповещения от Киноафиши
О концерте

Женский стендап в Москве: вечер оригинального юмора

В клубе «Stand Up Brothers» состоится вечер женского стендапа, который подарит зрителям массу радостных эмоций. Этот жанр комедии уверенно завоевывает популярность, и полные залы довольных зрителей подтверждают, что комикесс способны удивлять и развлекать.

На сцене выступят артистки из известных проектов: Женский Stand Up на ТНТ, Comedy Battle и Открытый микрофон. Они представят свои самые новые и свежие шутки, обещая поднять настроение и развеселить даже самых серьёзных зрителей.

Женский стендап — это не просто комедия, это стиль, который позволяет женщинам открыто говорить о важных и смешных аспектах жизни. Поддержите равенство в искусстве, приходя на выступления, где шутят талантливые комикесс, уже рассмешившие миллионы!

Не упустите возможность провести вечер в компании юмора и ярких эмоций!

Купить билет на концерт Женский стендап

Февраль
Март
28 февраля суббота
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 399 ₽
2 марта понедельник
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 399 ₽
6 марта пятница
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 399 ₽
10 марта вторник
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 599 ₽
14 марта суббота
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 399 ₽

Фотографии

Женский стендап Женский стендап Женский стендап Женский стендап

