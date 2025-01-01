Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женский Стендап
Киноафиша Женский Стендап

Женский Стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Лучший женский стендап в МТС Live Холл Челябинск

В МТС Live Холл Челябинск пройдет уникальный концерт «Женского Стендапа». Это первое и единственное шоу на ТНТ, в котором женщины честно и откровенно шутят о том, что их волнует. Резидентки проекта отказываются от стереотипов, высмеивая стандарты семейной жизни и обсуждая сложности в отношениях.

«Женский Стендап» за годы своего существования заслужил множество поклонников и стал настоящим феноменом в мире юмора. Участницы шоу, ставшие известными комиками, помогают зрителям взглянуть на повседневные проблемы с другой стороны, привнося в свои выступления дерзкий юмор и откровенные размышления.

Что ждет зрителей?

В этом шоу нет запретных тем. Участницы откровенно рассказывают о трудностях, с которыми сталкиваются в отношениях, поднимая вопросы, актуальные как для женщин, так и для мужчин. Их монологи близки и понятны многим, ведь в них отражается реальность, знакомая каждому.

Почему стоит посетить?

Концерт «Женского Стендапа» — отличная возможность узнать, о чем действительно думают женщины. Если вы цените настоящий юмор и открытые разговоры о жизни, это мероприятие станет для вас незабываемым событием. Не упустите шанс насладиться уникальным театральным опытом!

Купить билет на концерт Женский Стендап

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1500 ₽
15 марта воскресенье
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Благодарю тебя
16+
Эстрада
Благодарю тебя
24 апреля в 19:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 800 ₽
Standup Bar. Надёжный микрофон
18+
Юмор
Standup Bar. Надёжный микрофон
17 декабря в 20:00 Standup Bar
от 300 ₽
Маме понравится
18+
Кавер
Маме понравится
6 января в 20:30 Pravda Bar
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше