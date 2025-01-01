Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Женский стендап
Билеты от 2500₽
Киноафиша Женский стендап

Женский стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Женский стендап: Откровенность и юмор

Приглашаем вас на первое шоу, которое стало уникальной площадкой для женщин-комиков. Здесь царит атмосфера откровенности и смеха, а тематика представленных шуток может поразить и даже шокировать. Если вы до сих пор считаете, что женщины не обсуждают острые темы, такие как материнство, стереотипы семейной жизни и секс, вы сильно ошибаетесь!

Без запретных тем

Комики проекта не боятся поднимать неудобные вопросы и обсуждать то, что беспокоит современных женщин. Участницы откровенно высмеивают сложные аспекты жизни и стереотипы, которые мы все привыкли воспринимать как должное. Они говорят о том, как непросто быть хорошей матерью, и подчеркивают важность сохранения собственной индивидуальности в браке.

Состав артистов

На сцене вас ждут талантливые комики:

  • Ирина Мягкова
  • Варвара Щербакова
  • Надя Джабраилова
  • Саша Муратова
  • Маргарита Родина
  • Карина Мейханаджян
  • Белла Малу
  • Ольга Малащенко
  • Екатерина Зайцева
  • Настя Веневитина

Обратите внимание: Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов без предварительного уведомления.

Возрастное ограничение

Не забудьте: возрастное ограничение – 18+. Ждите настоящего жаркого вечера, полного юмора и неожиданностей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Борис Андрианов (виолончель), Пётр Лаул (фортепиано)
28 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 600 ₽
Даниэль Шомодьи-Тот, орган
6+
Классическая музыка
Даниэль Шомодьи-Тот, орган
28 сентября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 300 ₽
А. Светлов и СветLove Band
16+
Джаз
А. Светлов и СветLove Band
7 декабря в 17:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше