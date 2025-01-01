Женский стендап

Приглашаем вас на первое шоу, которое стало уникальной площадкой для женщин-комиков. Здесь царит атмосфера откровенности и смеха, а тематика представленных шуток может поразить и даже шокировать. Если вы до сих пор считаете, что женщины не обсуждают острые темы, такие как материнство, стереотипы семейной жизни и секс, вы сильно ошибаетесь!
Комики проекта не боятся поднимать неудобные вопросы и обсуждать то, что беспокоит современных женщин. Участницы откровенно высмеивают сложные аспекты жизни и стереотипы, которые мы все привыкли воспринимать как должное. Они говорят о том, как непросто быть хорошей матерью, и подчеркивают важность сохранения собственной индивидуальности в браке.
На сцене вас ждут талантливые комики:
Обратите внимание: Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов без предварительного уведомления.
Не забудьте: возрастное ограничение – 18+. Ждите настоящего жаркого вечера, полного юмора и неожиданностей!