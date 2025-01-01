Женский стендап: Откровенность и юмор

Приглашаем вас на первое шоу, которое стало уникальной площадкой для женщин-комиков. Здесь царит атмосфера откровенности и смеха, а тематика представленных шуток может поразить и даже шокировать. Если вы до сих пор считаете, что женщины не обсуждают острые темы, такие как материнство, стереотипы семейной жизни и секс, вы сильно ошибаетесь!

Без запретных тем

Комики проекта не боятся поднимать неудобные вопросы и обсуждать то, что беспокоит современных женщин. Участницы откровенно высмеивают сложные аспекты жизни и стереотипы, которые мы все привыкли воспринимать как должное. Они говорят о том, как непросто быть хорошей матерью, и подчеркивают важность сохранения собственной индивидуальности в браке.

Состав артистов

На сцене вас ждут талантливые комики:

Ирина Мягкова

Варвара Щербакова

Надя Джабраилова

Саша Муратова

Маргарита Родина

Карина Мейханаджян

Белла Малу

Ольга Малащенко

Екатерина Зайцева

Настя Веневитина

Обратите внимание: Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов без предварительного уведомления.

Возрастное ограничение

Не забудьте: возрастное ограничение – 18+. Ждите настоящего жаркого вечера, полного юмора и неожиданностей!