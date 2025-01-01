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Женский стендап
Билеты от 500₽
Киноафиша Женский стендап

Женский стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Уникальное стендап-шоу с тремя звездами российского юмора

Сегодня на сцене вас ждёт незабываемый вечер, который подарит три яркие представительницы российского юмора. Это дерзкое стендап-шоу, в котором каждая из участниц обладает уникальным голосом, манерой подачи и своим взглядом на мир. Имена комиков держатся в строгом секрете, что только добавляет интриги!

Ведущий вечера

В роли ведущего выступит харизматичный мастер импровизации, который не позволит зрителям расслабиться. Его энергия и обаяние создадут уникальную атмосферу, которая вовлечёт каждого в происходящее на сцене.

Чистый смех и живое общение

В течение полутора часов вы сможете насладиться чистым смехом и живым общением без цензуры и фильтров. Шоу построено не только на подготовленных монологах, но и на интерактивном диалоге с залом. Вы станете соавтором вечера, имея возможность задать любой вопрос, поделиться историей или стать частью шутки.

Темы для смеха

Сарказму подвергнется всё: от личных отношений до взаимодействия на работе, общения в медиа и социальных сетях, быта и абсурда современной жизни. Всё, что волнует и бесит, станет предметом шуток. Здесь нет одинаковых номеров, но есть самокритика и разрыв шаблонов.

Не упустите шанс провести вечер в компании остроумных комиков и зарядиться позитивом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
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16:00 от 500 ₽
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