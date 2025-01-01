«Женский Стендап» от ТНТ в вашем городе

«Женский Стендап» на ТНТ — это уникальное шоу, которое стало первой площадкой для женщин-комиков в России. Здесь вас ждет смелый и откровенный юмор, который может шокировать. Если вы думаете, что женщины не шутят на «неудобные» темы, то это шоу изменит ваше мнение!

О чем шутят участницы?

В «Женском Стендапе» нет запретных тем. Комики честно говорят о том, что их волнует: от сложностей материнства до стереотипов семейной жизни, которые существуют в обществе. Участницы откровенно делятся своими переживаниями и высмеивают привычные представления о роли женщины в семье.

Приготовьтесь к неожиданному!

Женский юмор здесь может быть жестким и провокационным. Участницы шоу откровенно заявляют: быть хорошей матерью — это непросто, а в браке важно сохранять свою индивидуальность и увлечения. Готовьтесь смеяться и, возможно, шокироваться!

Состав артистов

Состав участников будет объявлен в ближайшее время. Обратите внимание, что организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.

Не пропустите возможность увидеть «Женский Стендап» — шоу, которое перевернет ваши представления о женском юморе!