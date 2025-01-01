Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женский стендап
Киноафиша Женский стендап

Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Женский Стендап» от ТНТ в вашем городе

«Женский Стендап» на ТНТ — это уникальное шоу, которое стало первой площадкой для женщин-комиков в России. Здесь вас ждет смелый и откровенный юмор, который может шокировать. Если вы думаете, что женщины не шутят на «неудобные» темы, то это шоу изменит ваше мнение!

О чем шутят участницы?

В «Женском Стендапе» нет запретных тем. Комики честно говорят о том, что их волнует: от сложностей материнства до стереотипов семейной жизни, которые существуют в обществе. Участницы откровенно делятся своими переживаниями и высмеивают привычные представления о роли женщины в семье.

Приготовьтесь к неожиданному!

Женский юмор здесь может быть жестким и провокационным. Участницы шоу откровенно заявляют: быть хорошей матерью — это непросто, а в браке важно сохранять свою индивидуальность и увлечения. Готовьтесь смеяться и, возможно, шокироваться!

Состав артистов

Состав участников будет объявлен в ближайшее время. Обратите внимание, что организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.

Не пропустите возможность увидеть «Женский Стендап» — шоу, которое перевернет ваши представления о женском юморе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 26 сентября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2000 ₽
Краснодар, 27 сентября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Lizer
16+
Хип-хоп
Lizer
22 ноября в 19:00 Мёд
от 390 ₽
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
12+
Рок
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
27 ноября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1200 ₽
Андрей Державин
6+
Поп
Андрей Державин
3 декабря в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше