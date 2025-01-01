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Женский стендап
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Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шокирующий женский юмор: первое шоу для женщин-комиков

Приготовьтесь к вечеру, который перевернет ваши представления о женском юморе! Это первое шоу, ставшее площадкой для женщин-комиков, готовых шокировать и развлекать. Если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей или не шутят о сексе, вы глубоко заблуждаетесь.

Запретные темы? Не для нас!

Для участниц этого проекта нет запретных тем. Они с юмором и откровенностью обсуждают все, что их волнует. Комики высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе. Шутки о том, как сложно быть хорошей матерью, и о важности сохранения своей индивидуальности в замужестве - всего лишь малая часть того, что вас ждет.

Готовьтесь к правде и жесткому юмору!

Будьте готовы к искренним и порой жестким шуткам. Женский юмор может шокировать, но это именно то, что делает его таким уникальным и интересным. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля!

Состав участниц в Воронеже

Среди комиков, выступающих в Воронеже, вы увидите:

  • Надя Джабраилова
  • Сауле Юсупова
  • Саша Муратова
  • Карина Мейханаджян
  • Белла Малу
  • Елизавета-Варвара Аранова
  • Инга Стоколяс

Обратите внимание, что организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.

Не пропустите этот уникальный опыт, который точно запомнится вам надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 7 сентября
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Женский стендап Женский стендап Женский стендап Женский стендап Женский стендап Женский стендап Женский стендап Женский стендап Женский стендап

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