Женский стендап

Шокирующий женский юмор: первое шоу для женщин-комиков

Приготовьтесь к вечеру, который перевернет ваши представления о женском юморе! Это первое шоу, ставшее площадкой для женщин-комиков, готовых шокировать и развлекать. Если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей или не шутят о сексе, вы глубоко заблуждаетесь.

Запретные темы? Не для нас!

Для участниц этого проекта нет запретных тем. Они с юмором и откровенностью обсуждают все, что их волнует. Комики высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе. Шутки о том, как сложно быть хорошей матерью, и о важности сохранения своей индивидуальности в замужестве - всего лишь малая часть того, что вас ждет.

Готовьтесь к правде и жесткому юмору!

Будьте готовы к искренним и порой жестким шуткам. Женский юмор может шокировать, но это именно то, что делает его таким уникальным и интересным. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля!

Состав участниц в Воронеже

Среди комиков, выступающих в Воронеже, вы увидите:

Надя Джабраилова

Сауле Юсупова

Саша Муратова

Карина Мейханаджян

Белла Малу

Елизавета-Варвара Аранова

Инга Стоколяс

Обратите внимание, что организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.

Не пропустите этот уникальный опыт, который точно запомнится вам надолго!