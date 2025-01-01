Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Женский стендап в Зеленом театре ВДНХ
Билеты от 2800₽
Киноафиша Женский стендап в Зеленом театре ВДНХ

Женский стендап в Зеленом театре ВДНХ

18+
Возраст 18+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

«Женский Стендап» — самый откровенный юмор в Москве

«Женский Стендап» на ТНТ — это уникальная платформа, которая открывает двери для женщин-комиков. Это первое шоу, где женский юмор становится главным действующим лицом, и он может удивить и шокировать зрителей.

О чем шутят женщины?

В «Женском Стендапе» нет запретных тем. Комики откровенно говорят о том, что их беспокоит. Они высмеивают стереотипы семейной жизни, которые долгое время культивировались в обществе. Например, в шоу поднимаются такие темы, как сложность материнства и важность сохранения своей индивидуальности в браке.

Кто на сцене?

В этот вечер вас порадуют следующие комики:

  • Ирина Мягкова
  • Мария Маркова
  • Саша Муратова
  • Елизавета-Варвара Аранова
  • Сауле Юсупова
  • Карина Мейханаджян
  • Белла Малу
  • Маргарита Родина
  • Вика Македонская
  • Найка Казиева

Приготовьтесь к сюрпризам!

Будьте готовы к жесткому, но искреннему юмору. Как и обещано, в «Женском Стендапе» будет много правды и откровенных шуток. Это вечер, который вы не захотите пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

Город 312
18+
Поп
Город 312
26 сентября в 19:00 Petter
от 6500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
23 августа в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря
6+
Классическая музыка
Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря
21 мая в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше