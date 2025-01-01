Женский стендап в Зеленом театре ВДНХ

«Женский Стендап» — самый откровенный юмор в Москве

«Женский Стендап» на ТНТ — это уникальная платформа, которая открывает двери для женщин-комиков. Это первое шоу, где женский юмор становится главным действующим лицом, и он может удивить и шокировать зрителей.

О чем шутят женщины?

В «Женском Стендапе» нет запретных тем. Комики откровенно говорят о том, что их беспокоит. Они высмеивают стереотипы семейной жизни, которые долгое время культивировались в обществе. Например, в шоу поднимаются такие темы, как сложность материнства и важность сохранения своей индивидуальности в браке.

Кто на сцене?

В этот вечер вас порадуют следующие комики:

Ирина Мягкова

Мария Маркова

Саша Муратова

Елизавета-Варвара Аранова

Сауле Юсупова

Карина Мейханаджян

Белла Малу

Маргарита Родина

Вика Македонская

Найка Казиева

Приготовьтесь к сюрпризам!

Будьте готовы к жесткому, но искреннему юмору. Как и обещано, в «Женском Стендапе» будет много правды и откровенных шуток. Это вечер, который вы не захотите пропустить!