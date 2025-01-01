Женский стендап на крыше с видом на Москва-Сити

Приглашаем вас на вечер, полного смеха и уникальных впечатлений! 3, 9 и 10 сентября в 20:00 на крыше с видом на Москва-Сити пройдет серия выступлений лучших комикесс столицы.
Эти вечера — это не просто стендап, а особая атмосфера на свежем воздухе! Мы объединили два популярных формата: Женский Stand Up и Стендап на крыше, чтобы создать незабываемое шоу для наших зрителей.
Иногда состав остается в секрете! Мы гордимся тем, что вы доверяете нашим закрытым лайн-апам. Это профессиональные комикессы, участницы шоу Женский Стендап на ТНТ, Labelcom, Открытый Микрофон на ТНТ и других популярных проектов. Вас ждут три комикессы и ведущий концерта!
Мы обеспечим размещение за столиками, и в течение всего вечера вы сможете заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Обратите внимание:
В случае дождя мероприятие пройдет в помещении.
Мы стараемся сделать каждое выступление уникальным. Секретность состава помогает сохранить эффект сюрприза для зрителей. Кроме того, это возможность увидеть известных комиков по доступной цене, так как они не «светят» свои лица на афишах.
Продолжительность мероприятия составляет 1,5–2 часа. В программе — импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков.