Женский стендап на крыше с видом на Москва-Сити

Женский стендап на крыше: уникальное шоу с комикессами Москвы

Приглашаем вас на вечер, полного смеха и уникальных впечатлений! 3, 9 и 10 сентября в 20:00 на крыше с видом на Москва-Сити пройдет серия выступлений лучших комикесс столицы.

Анонс выступлений

3 сентября (вт) 20:00 — Ника Тарасевич (Женский Стендап ТНТ), Надежда Бобрышева (Comedy Battle ТНТ), Ярослава Тринадцатко (Стендап ТНТ)

— Ника Тарасевич (Женский Стендап ТНТ), Надежда Бобрышева (Comedy Battle ТНТ), Ярослава Тринадцатко (Стендап ТНТ) 9 сентября (пн) 20:00 — Вика Македонская (Женский Стендап ТНТ), Татьяна Березовская (Открытый Микрофон ТНТ), Надежда Бобрышева (Comedy Battle ТНТ)

— Вика Македонская (Женский Стендап ТНТ), Татьяна Березовская (Открытый Микрофон ТНТ), Надежда Бобрышева (Comedy Battle ТНТ) 10 сентября (вт) 20:00 — Найка Казиева (Женский стендап ТНТ), Динара Курбанова (Comedy Battle ТНТ), Ярослава Тринадцатко (StandUp ТНТ)

Уникальная атмосфера

Эти вечера — это не просто стендап, а особая атмосфера на свежем воздухе! Мы объединили два популярных формата: Женский Stand Up и Стендап на крыше, чтобы создать незабываемое шоу для наших зрителей.

Состав комиков

Иногда состав остается в секрете! Мы гордимся тем, что вы доверяете нашим закрытым лайн-апам. Это профессиональные комикессы, участницы шоу Женский Стендап на ТНТ, Labelcom, Открытый Микрофон на ТНТ и других популярных проектов. Вас ждут три комикессы и ведущий концерта!

Комфорт и безопасность

Мы обеспечим размещение за столиками, и в течение всего вечера вы сможете заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Обратите внимание:

Если вы приобрели билет на мероприятие с указанной схемой зала, рассадка будет строго по местам, указанным в билетах.

При покупке билета без схемы, рассадка будет зависеть от категории вашего билета.

Лица в состоянии алкогольного опьянения могут быть не допущены на мероприятие.

В случае дождя мероприятие пройдет в помещении.

Почему скрыт состав?

Мы стараемся сделать каждое выступление уникальным. Секретность состава помогает сохранить эффект сюрприза для зрителей. Кроме того, это возможность увидеть известных комиков по доступной цене, так как они не «светят» свои лица на афишах.

Дополнительная информация

Продолжительность мероприятия составляет 1,5–2 часа. В программе — импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков.