Добро пожаловать в «Женский стендап-клуб»!

Приглашаем вас на уникальные выступления лучших комикесс в рамках «Женского стендап-клуба» от StandUp Msk. Эти мероприятия проходят на самых интересных площадках Москвы, где вас ждут незабываемые вечера юмора.

Формат мероприятия

На сцене выступят три талантливые комики и ведущий концерта. Состав артистов остается в секрете, чтобы создать эффект неожиданности и подарить вам приятные сюрпризы. Мы гарантируем, что на наших мероприятиях выступают только профессиональные комики, многие из которых знакомы вам по проектам: StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и другим популярным шоу на телевидении и YouTube.

Комфортная атмосфера

Весь вечер вы сможете заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если вы приобрели билет с указанием мест, рассадка будет строго по указанным в билетах местам. Для билетов без схемы рассадка будет зависеть от категории вашего билета. Если вы хотите сидеть с друзьями, приходите заранее, чтобы занять места поближе к сцене. Обратите внимание: в случае сильного алкогольного опьянения вход может быть запрещен.

Специальные предложения

На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel не действуют скидки на меню во время концертов. Однако, девушки, пришедшие в вечерних платьях, получат бокал игристого от заведения!

Почему скрыт состав комиков?

Мы гордимся нашими закрытыми лайн-апами, которые формируются на основе многолетнего опыта в организации стендап-мероприятий. Это не только делает ваши впечатления более захватывающими, но и позволяет вам увидеть известных комиков за доступные деньги. Каждый раз наши гости могут рассчитывать на неожиданные встречи с любимыми артистами.

Длительность и развлечения

Продолжительность мероприятия составляет 1,5–2 часа. В программе — импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков.