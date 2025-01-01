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Женский стендап-клуб
Билеты от 990₽
Киноафиша Женский стендап-клуб

Женский стендап-клуб

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Добро пожаловать в «Женский стендап-клуб»!

Приглашаем вас на уникальные выступления лучших комикесс в рамках «Женского стендап-клуба» от StandUp Msk. Эти мероприятия проходят на самых интересных площадках Москвы, где вас ждут незабываемые вечера юмора.

Формат мероприятия

На сцене выступят три талантливые комики и ведущий концерта. Состав артистов остается в секрете, чтобы создать эффект неожиданности и подарить вам приятные сюрпризы. Мы гарантируем, что на наших мероприятиях выступают только профессиональные комики, многие из которых знакомы вам по проектам: StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и другим популярным шоу на телевидении и YouTube.

Комфортная атмосфера

Весь вечер вы сможете заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если вы приобрели билет с указанием мест, рассадка будет строго по указанным в билетах местам. Для билетов без схемы рассадка будет зависеть от категории вашего билета. Если вы хотите сидеть с друзьями, приходите заранее, чтобы занять места поближе к сцене. Обратите внимание: в случае сильного алкогольного опьянения вход может быть запрещен.

Специальные предложения

На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel не действуют скидки на меню во время концертов. Однако, девушки, пришедшие в вечерних платьях, получат бокал игристого от заведения!

Почему скрыт состав комиков?

Мы гордимся нашими закрытыми лайн-апами, которые формируются на основе многолетнего опыта в организации стендап-мероприятий. Это не только делает ваши впечатления более захватывающими, но и позволяет вам увидеть известных комиков за доступные деньги. Каждый раз наши гости могут рассчитывать на неожиданные встречи с любимыми артистами.

Длительность и развлечения

Продолжительность мероприятия составляет 1,5–2 часа. В программе — импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Abbey Players Москва, Н.Арбат, 5
20:00 от 990 ₽
24 июля
Одесса-мама Москва, Кривоколенный пер., 10, стр. 5
20:00 от 1290 ₽
26 июля
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:30 от 1790 ₽
27 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
30 июля
Одесса-мама Москва, Кривоколенный пер., 10, стр. 5
20:00 от 1290 ₽
31 июля
Одесса-мама Москва, Кривоколенный пер., 10, стр. 5
20:00 от 1290 ₽
1 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
2 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1290 ₽
3 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
8 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
9 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1290 ₽
10 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
15 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
16 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1290 ₽
17 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Ренессансный оркестр. Пасхальный концерт
17 апреля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
6+
Классическая музыка Живая музыка
Праздничный Хор Валаамского монастыря
7 января в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
30 сентября в 21:30 Standup Café
от 500 ₽
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