Женский стендап. Большой концерт. Все звёзды — на одной сцене!

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Женский стендап в Москве на Live Арене

«Женский стендап» — это уникальное шоу на ТНТ, в котором представительницы прекрасного пола смело шутят на самые разные темы. Участницы шоу говорят о том, что их волнует, интересует и веселит, не боясь убрать стереотипы и предвзятости. Здесь вы услышите откровенные и порой жесткие шутки о жизни, отношениях и семейных неурядицах.

Открытость и честность на сцене

Для героинь «Женского стендапа» нет табу. Они смело обсуждают сложные аспекты женской жизни, высмеивают стандарты и обыденные заблуждения. Сложно быть хорошей женой и матерью? Об этом они не стесняются говорить на сцене. За годы своего существования проект завоевал сердца зрителей по всему миру, а его резидентки стали звездами российского юмора.

Широкая аудитория и уникальный юмор

Исследования показывают, что женский юмор находит отклик не только у женщин, но и у мужчин. Темы, поднимаемые участницами, знакомы широкому кругу зрителей, что делает шоу особенно актуальным. Дерзкие, провокационные и неожиданные шутки привлекают даже самых искушённых ценителей стендапа.

Приглашаем на концерт!

Хотите узнать, о чём на самом деле думают женщины? Не упустите шанс стать частью этого уникального шоу и насладиться вечером искрометного юмора. Приходите на концерт «Женского стендапа» и убедитесь сами!

Купить билет на концерт Женский стендап. Большой концерт. Все звёзды — на одной сцене!

Март
27 марта пятница
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145

