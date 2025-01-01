Меню
Женский новогодний Stand Up
Женский новогодний Stand Up

Женский новогодний Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте

Женский новогодний Stand Up в Red Buffet Сочи

На сцене Red Buffet в Сочи вас ждет уникальное новогоднее событие — женский Stand Up, где комедийные таланты весело и с юмором расскажут о любимых праздничных темах. Это замечательная возможность увидеть, как женщины-комики делятся своими взглядами на события, связанные с Новым годом.

Участницы вечера

На сцене выступят яркие комедийные личности, такие как Анна Исаева, Мария Сидоренко и Елена Абрамова. Каждая из них обладает уникальным стилем, и вы точно не останетесь равнодушными к их искрометным шуткам.

Что ожидать?

Вы услышите смешные истории о новогодних традициях, семейных узах и, конечно же, веселых приключениях в канун праздников. Атмосфера будет наполнена смехом и хорошим настроением — идеальный способ встретить Новый год!

Интересные детали

Не упустите возможность насладиться вкусными блюдами и напитками, которые предлагает Red Buffet. В новогоднюю ночь заведение подготовило специальные предложения, чтобы каждый мог приятно провести время с друзьями и близкими.

Приходите на женский Stand Up в Red Buffet! Примечательные истории, яркие эмоции и невероятный юмор сделают этот вечер незабываемым.

Купить билет на концерт Женский новогодний Stand Up

