Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Женский на Патриках
Билеты от 950₽
Киноафиша Женский на Патриках

Женский на Патриках

18+
Возраст 18+
Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Женский стендап: уникальные шоу с лучшими комиками Москвы

В нашем проекте участвуют только лучшие девушки-комики Москвы, которых вы можете увидеть на ТВ и YouTube. Мы гордимся составом наших артисток и рады представить их вам в уютной атмосфере четырех топовых локаций.

Локации выступлений

  • Руки Вверх! Бар Тверская — здесь снимается шоу «Женский стендап на ТНТ». Не упустите шанс побывать в легендарном месте!
  • Руки Вверх! Бар Таганка — любимое место Сергея Жукова, просторный бар с множеством фотозон в стиле 90-х.
  • Stand Up Patriki — красивейший стендап-клуб на Патриках, идеально подходящий для вечернего отдыха.
  • Magnus Locus — гастроклуб в старинном особняке на Сухаревке, где история встречается с современным развлечением.

Условия посещения

В Руки Вверх! баре на Тверской предусмотрено внесение депозита:

  • В пятницу, субботу и праздничные дни — депозит 2000 ₽ с человека (после 18:00).
  • С воскресенья по четверг — депозит 1500 ₽ с человека.

Депозит вносится по приходу и может быть потрачен на меню кухни и напитков. На всех площадках представлено меню европейской кухни, и столики обслуживаются официантами. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы насладиться вкусным ужином!

После шоу

После концерта в барах «Руки Вверх» вы можете продолжить отдых на ночной дискотеке 90-х. Время сбора гостей зависит от площадки, но не менее чем за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что скидки и акции заведений во время мероприятия не действуют.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
31 июля
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
7 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
14 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
21 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
28 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽

В ближайшие дни

Звезда по имени Кино
18+
Рок
Звезда по имени Кино
16 августа в 22:30 Petter
от 3500 ₽
Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза
18+
Джаз
Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза
26 июля в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1000 ₽
Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
1 августа в 20:00 Daddy Pub
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше