Женский на Патриках

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В Руки Вверх! баре на Тверской предусмотрено внесение депозита:
Депозит вносится по приходу и может быть потрачен на меню кухни и напитков. На всех площадках представлено меню европейской кухни, и столики обслуживаются официантами. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы насладиться вкусным ужином!
После концерта в барах «Руки Вверх» вы можете продолжить отдых на ночной дискотеке 90-х. Время сбора гостей зависит от площадки, но не менее чем за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что скидки и акции заведений во время мероприятия не действуют.