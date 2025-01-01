Женский на Патриках

Женский стендап: уникальные шоу с лучшими комиками Москвы

В нашем проекте участвуют только лучшие девушки-комики Москвы, которых вы можете увидеть на ТВ и YouTube. Мы гордимся составом наших артисток и рады представить их вам в уютной атмосфере четырех топовых локаций.

Локации выступлений

Руки Вверх! Бар Тверская — здесь снимается шоу «Женский стендап на ТНТ». Не упустите шанс побывать в легендарном месте!

— здесь снимается шоу «Женский стендап на ТНТ». Не упустите шанс побывать в легендарном месте! Руки Вверх! Бар Таганка — любимое место Сергея Жукова, просторный бар с множеством фотозон в стиле 90-х.

— любимое место Сергея Жукова, просторный бар с множеством фотозон в стиле 90-х. Stand Up Patriki — красивейший стендап-клуб на Патриках, идеально подходящий для вечернего отдыха.

— красивейший стендап-клуб на Патриках, идеально подходящий для вечернего отдыха. Magnus Locus — гастроклуб в старинном особняке на Сухаревке, где история встречается с современным развлечением.

Условия посещения

В Руки Вверх! баре на Тверской предусмотрено внесение депозита:

В пятницу, субботу и праздничные дни — депозит 2000 ₽ с человека (после 18:00).

С воскресенья по четверг — депозит 1500 ₽ с человека.

Депозит вносится по приходу и может быть потрачен на меню кухни и напитков. На всех площадках представлено меню европейской кухни, и столики обслуживаются официантами. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы насладиться вкусным ужином!

После шоу

После концерта в барах «Руки Вверх» вы можете продолжить отдых на ночной дискотеке 90-х. Время сбора гостей зависит от площадки, но не менее чем за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что скидки и акции заведений во время мероприятия не действуют.