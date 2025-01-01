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Женский микрофон
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Женский микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Женский микрофон: Вечер юмора в Stage Standup Club

Приглашаем вас на незабываемый стендап вечер «Женский микрофон», который состоится в уютном Stage Standup Club. Это уникальное мероприятие, на котором лучшие юмористки страны представят свои самые остроумные номера, полные иронии и жизненных наблюдений.

Участницы вечера

На сцене выступят талантливые комедийные артистки, каждая из которых привнесет в программу свою уникальную манеру и стиль. Список участниц будет обнародован ближе к дате мероприятия, но вы можете быть уверены, что это будут самые яркие звезды стендап-комедии.

Почему стоит прийти?

  • Живое общение: Стендап — это не просто зрелище, но и взаимодействие с публикой. Вы сможете задать вопросы и стать частью выступления.
  • Легкая атмосфера: Уютный клуб, где каждый сможет расслабиться и насладиться вечером.
  • Неповторимый юмор: Каждая шутка — это отражение женского взгляда на мир, что делает программу особенно актуальной и близкой зрителям.

Билеты

Билеты на мероприятие уже в продаже! Не упустите шанс стать частью этого замечательного вечера. Можно приобрести билеты на сайте клуба или на месте, но лучше забронировать заранее, так как количество мест ограничено.

Приходите на «Женский микрофон» и проведите вечер в компании хорошего юмора и ярких эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 350 ₽

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