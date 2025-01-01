Приглашаем вас на уникальную арт-терапевтическую встречу, которая пройдет в уютной атмосфере свечей и ароматов. Это не просто занятие по рисованию — это возможность заглянуть в себя и выразить свои эмоции через искусство.
В начале мероприятия пройдет расклад на метафорических картах. Это позволит понять, что важно для вас в данный момент. Затем вы сможете выбрать любимые оттенки и вложить в свою картину мысли и желания.
В стоимость билета включены:
Каждый участник сможет забрать свою картину домой в тот же день в удобном пакете. Мягкий свет, уютные свечи и благовония создадут действительно классную атмосферу!
Это мероприятие станет отличным вариантом для девичника или просто для встречи с друзьями. Вы можете прийти в компании или же записаться на встречу самостоятельно.