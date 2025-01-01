Мастер-класс и арт-терапия при свечах: создайте свою картину в арт-студии Кати Звездиной

Приглашаем вас на уникальную арт-терапевтическую встречу, которая пройдет в уютной атмосфере свечей и ароматов. Это не просто занятие по рисованию — это возможность заглянуть в себя и выразить свои эмоции через искусство.

Что вас ждет на встрече?

В начале мероприятия пройдет расклад на метафорических картах. Это позволит понять, что важно для вас в данный момент. Затем вы сможете выбрать любимые оттенки и вложить в свою картину мысли и желания.

Условия участия

В стоимость билета включены:

Все необходимые материалы: холст размером 30х40 см, краски и текстурная паста;

Закуски, вино, чай и кофе;

Метафорические карты;

Помощь художника на протяжении всего процесса.

Бонусы и атмосфера

Каждый участник сможет забрать свою картину домой в тот же день в удобном пакете. Мягкий свет, уютные свечи и благовония создадут действительно классную атмосферу!

Кому подходит встреча?

Это мероприятие станет отличным вариантом для девичника или просто для встречи с друзьями. Вы можете прийти в компании или же записаться на встречу самостоятельно.