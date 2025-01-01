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Женский круг с метафорическими картами и картиной
Киноафиша Женский круг с метафорическими картами и картиной

Женский круг с метафорическими картами и картиной

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мастер-класс и арт-терапия при свечах: создайте свою картину в арт-студии Кати Звездиной

Приглашаем вас на уникальную арт-терапевтическую встречу, которая пройдет в уютной атмосфере свечей и ароматов. Это не просто занятие по рисованию — это возможность заглянуть в себя и выразить свои эмоции через искусство.

Что вас ждет на встрече?

В начале мероприятия пройдет расклад на метафорических картах. Это позволит понять, что важно для вас в данный момент. Затем вы сможете выбрать любимые оттенки и вложить в свою картину мысли и желания.

Условия участия

В стоимость билета включены:

  • Все необходимые материалы: холст размером 30х40 см, краски и текстурная паста;
  • Закуски, вино, чай и кофе;
  • Метафорические карты;
  • Помощь художника на протяжении всего процесса.

Бонусы и атмосфера

Каждый участник сможет забрать свою картину домой в тот же день в удобном пакете. Мягкий свет, уютные свечи и благовония создадут действительно классную атмосферу!

Кому подходит встреча?

Это мероприятие станет отличным вариантом для девичника или просто для встречи с друзьями. Вы можете прийти в компании или же записаться на встречу самостоятельно.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽

В ближайшие дни

Ольга Бордей. Пути
0+
Живопись Классическое искусство
Ольга Бордей. Пути
24 июля в 13:00 Cabinet Abstract
от 300 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
5 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 350 ₽
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
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Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
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