Женский концерт. Стендап
Киноафиша Женский концерт. Стендап

Спектакль Женский концерт. Стендап

18+
Возраст 18+
О спектакле

Стендап-концерт в столице

Уникальный стендап-концерт, где ведущими станут известные комики: Настя Веневитина, Вера Котельникова, Карина Салихова и Полина Гугунава, все — участницы «Женского стендапа на ТНТ». Это мероприятие подходит как поклонникам живой комедии, так и тем, кто ценит импровизационное общение с артистами.

Секретный состав комиков

Выступят четыре комика и ведущий концерта с лучшим материалом. Имя некоторых комиков останется в секрете, чтобы создать элемент неожиданности для зрителей. Благодаря многолетнему опыту организации стендап-мероприятий, команда тщательно отбирает состав концерта, чтобы порадовать зрителей неожиданными и интересными выступлениями. На прошедших концертах уже блистали такие звезды, как Кирилл Мазур, Дима Гаврилов, Константин Бутаков и многие другие.

Продолжительность и формат мероприятия

Продолжительность стендап-концерта составит 1,5-2 часа. Событие обещает быть динамичным и увлекательным, включая активное взаимодействие с залом.

StandUp_Msk и комедийное сообщество

StandUp_Msk представляет собой стендап-комьюнити, где выступают комики со всей России, включая участников популярных стендап-шоу на телевидении и YouTube. На протяжении вечера кафе, рестораны и бары по всей Москве превращаются в настоящие комедийные клубы.

Важно знать

Обратите внимание, что мероприятие предназначено строго для зрителей старше 18 лет.

Декабрь
Январь
10 декабря среда
20:00
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1390 ₽
11 декабря четверг
20:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
12 декабря пятница
19:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
13 декабря суббота
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
21:00
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1390 ₽
14 декабря воскресенье
19:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
18 декабря четверг
20:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
19 декабря пятница
19:00
Backroom Москва, Грузинский Вал, 11, стр. 3
от 1390 ₽
20 декабря суббота
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
20:30
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1390 ₽
21 декабря воскресенье
19:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
22 декабря понедельник
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1390 ₽
23 декабря вторник
20:00
Backroom Москва, Грузинский Вал, 11, стр. 3
от 1390 ₽
24 декабря среда
20:00
Backroom Москва, Грузинский Вал, 11, стр. 3
от 1390 ₽
25 декабря четверг
20:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
26 декабря пятница
19:00
Backroom Москва, Грузинский Вал, 11, стр. 3
от 1390 ₽
27 декабря суббота
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
28 декабря воскресенье
19:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
1 января четверг
18:00
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1390 ₽
2 января пятница
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1390 ₽
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1390 ₽
3 января суббота
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
4 января воскресенье
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1390 ₽
5 января понедельник
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1390 ₽
6 января вторник
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1390 ₽
7 января среда
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1390 ₽
8 января четверг
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
9 января пятница
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1390 ₽
10 января суббота
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
19:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
В других городах
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
20:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1390 ₽
6 января вторник
20:00
Bistrot 44 Санкт-Петербург, Восстания, 44, Demetra Art Hotel
от 1390 ₽
7 января среда
17:30
Bistrot 44 Санкт-Петербург, Восстания, 44, Demetra Art Hotel
от 1390 ₽
21:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1390 ₽
10 января суббота
18:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1390 ₽
11 января воскресенье
17:30
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1390 ₽

