Спектакль Женский концерт. Стендап

Стендап-концерт в столице

Уникальный стендап-концерт, где ведущими станут известные комики: Настя Веневитина, Вера Котельникова, Карина Салихова и Полина Гугунава, все — участницы «Женского стендапа на ТНТ». Это мероприятие подходит как поклонникам живой комедии, так и тем, кто ценит импровизационное общение с артистами.

Секретный состав комиков

Выступят четыре комика и ведущий концерта с лучшим материалом. Имя некоторых комиков останется в секрете, чтобы создать элемент неожиданности для зрителей. Благодаря многолетнему опыту организации стендап-мероприятий, команда тщательно отбирает состав концерта, чтобы порадовать зрителей неожиданными и интересными выступлениями. На прошедших концертах уже блистали такие звезды, как Кирилл Мазур, Дима Гаврилов, Константин Бутаков и многие другие.

Продолжительность и формат мероприятия

Продолжительность стендап-концерта составит 1,5-2 часа. Событие обещает быть динамичным и увлекательным, включая активное взаимодействие с залом.

StandUp_Msk и комедийное сообщество

StandUp_Msk представляет собой стендап-комьюнити, где выступают комики со всей России, включая участников популярных стендап-шоу на телевидении и YouTube. На протяжении вечера кафе, рестораны и бары по всей Москве превращаются в настоящие комедийные клубы.

Важно знать

Обратите внимание, что мероприятие предназначено строго для зрителей старше 18 лет.