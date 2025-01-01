Авторский вечер Веры Дворяниновой: магия женской лирики

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое оставит незабываемые впечатления. Это авторский вечер известной поэтессы, драматурга, психолога и целителя женских сердец Веры Дворяниновой. Она — автор колыбельных, под которые сладко спят уже несколько поколений детей, и поздравительных стихов, звучащих в важнейшие моменты нашей жизни.

Неповторимая атмосфера вечера

В этот вечер зрители смогут погрузиться в мир волшебной и душевной женской лирики. В каждом произведении Веры Дворяниновой — маленькая история, разговор по душам о самых сокровенных и волнующих темах. Это будет обсуждение любви и страсти, женского возраста и одиночества, измен и ревности.

Музыка и танцы

Спектакль будет наполнен стихами, песнями и оригинальными номерами, а яркие музыкальные композиции гармонично сочетаться с изяществом бального танца. Это не просто спектакль, а настоящее путешествие в мир чувств и эмоций, которое запомнится каждому зрителю.

Детали мероприятия

Продолжительность: 120 минут

120 минут Дата и время: Уточняйте в афише

Уточняйте в афише Место проведения: Уточняйте на официальном сайте театра

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Мы ждем вас, чтобы вместе погрузиться в атмосферу мудрости, иронии и настоящей женской силы!