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Женская комедия
Киноафиша Женская комедия

Женская комедия

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Женская комедия: Настоящий праздник юмора

Приглашаем вас на уникальное событие в мире стендапа — спектакль «Женская комедия». Это не просто шоу, это настоящая феерия женского юмора, где лучшие комики России поднимут актуальные темы, близкие каждому зрителю.

Разнообразие тем и настроений

В программе «Женская комедия» вы найдете разнообразные темы: от повседневных ситуаций до остро социальных вопросов. Каждая из участниц представит свой уникальный взгляд на мир, что сделает вечер незабываемым. Подготовьтесь к смеху, который поднимет вам настроение и заставит задуматься о многом!

Знакомьтесь с участницами

На сцене выступят яркие и талантливые девушки, представляющие разные уголки России. Каждая из них обладает своим стилем и неповторимым шармом, что гарантирует вам разнообразие выступлений и море положительных эмоций.

Билеты

Билеты на «Женскую комедию» уже в продаже. Не упустите шанс стать частью этого удивительного шоу! Покупать можно [вставьте ссылку на продажу билетов].

Приходите на «Женскую комедию» и зарядитесь позитивом на долгое время вперед!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 900 ₽

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