Женская комедия комиков с ТВ

Новый стендап формат: живые выступления от ведущих комиков

Приглашаем вас насладиться уникальным стендап-шоу, где опытные комики с канала THT, а также из проектов Medium Quality и Женский Стендап, проверяют свои шутки перед съёмками. Это отличная возможность увидеть своего любимого комика вживую, в уютной атмосфере.

Наши мероприятия проходят в популярных клубах Москвы, таких как Still StandUp, StandUp Cafe, StandUp Store Moscow, StandUp Brothers, Summer Punch и Ре:Зиденция. Выступления проходят также в StandUp Club на Арбате и других топовых заведениях столицы.

Кому следует прийти?

Если вы цените качественный юмор и хотите увидеть комиков, которые завоевали популярность в интернете, то это шоу для вас. У нас выступали такие известные художники, как:

Макс Ко

Самвел Кафьян

Борис Зелигер

Виктория Македонская

Полина Газаль

Анна Семёнова

Нурлан Сабуров

Гурам Амарян

Динара Курбанова

Омар Алибутаев

Виктор Комаров

Карина Мейханаджян

Тимур Джанкёзов

Ярослава Тринадцатко

Никита Шевчук

Егор Свирский

Сергей Орлов

Что вас ждёт на мероприятии?

Продолжительность шоу составляет 1 час 20 минут. Состав комиков остается в секрете и может отличаться от представленного на рекламных материалах, поэтому каждое выступление уникально. Если вы планируете посетить мероприятие с командой, рекомендуется приобретать билеты на одно имя для удобства.

Приходите к нам и радуйте себя качественным юмором от лучших стендап-комиков!