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Женская комедия комиков с ТВ
Билеты от 690₽
Киноафиша Женская комедия комиков с ТВ

Женская комедия комиков с ТВ

18+
Возраст 18+
Билеты от 690₽

О концерте

Новый стендап формат: живые выступления от ведущих комиков

Приглашаем вас насладиться уникальным стендап-шоу, где опытные комики с канала THT, а также из проектов Medium Quality и Женский Стендап, проверяют свои шутки перед съёмками. Это отличная возможность увидеть своего любимого комика вживую, в уютной атмосфере.

Наши мероприятия проходят в популярных клубах Москвы, таких как Still StandUp, StandUp Cafe, StandUp Store Moscow, StandUp Brothers, Summer Punch и Ре:Зиденция. Выступления проходят также в StandUp Club на Арбате и других топовых заведениях столицы.

Кому следует прийти?

Если вы цените качественный юмор и хотите увидеть комиков, которые завоевали популярность в интернете, то это шоу для вас. У нас выступали такие известные художники, как:

  • Макс Ко
  • Самвел Кафьян
  • Борис Зелигер
  • Виктория Македонская
  • Полина Газаль
  • Анна Семёнова
  • Нурлан Сабуров
  • Гурам Амарян
  • Динара Курбанова
  • Омар Алибутаев
  • Виктор Комаров
  • Карина Мейханаджян
  • Тимур Джанкёзов
  • Ярослава Тринадцатко
  • Никита Шевчук
  • Егор Свирский
  • Сергей Орлов

Что вас ждёт на мероприятии?

Продолжительность шоу составляет 1 час 20 минут. Состав комиков остается в секрете и может отличаться от представленного на рекламных материалах, поэтому каждое выступление уникально. Если вы планируете посетить мероприятие с командой, рекомендуется приобретать билеты на одно имя для удобства.

Приходите к нам и радуйте себя качественным юмором от лучших стендап-комиков!

Купить билет на концерт Женская комедия комиков с ТВ

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
18 августа вторник
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
1 сентября вторник
19:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 750 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
5 сентября суббота
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 750 ₽
6 сентября воскресенье
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 750 ₽
8 сентября вторник
19:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 750 ₽
13 сентября воскресенье
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 750 ₽
15 сентября вторник
19:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 750 ₽
17 сентября четверг
19:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 750 ₽
19 сентября суббота
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 750 ₽
22 сентября вторник
21:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 750 ₽
26 сентября суббота
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 750 ₽

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