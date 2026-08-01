Женская комедия комиков с ТВ

Приглашаем вас насладиться уникальным стендап-шоу, где опытные комики с канала THT, а также из проектов Medium Quality и Женский Стендап, проверяют свои шутки перед съёмками. Это отличная возможность увидеть своего любимого комика вживую, в уютной атмосфере.
Наши мероприятия проходят в популярных клубах Москвы, таких как Still StandUp, StandUp Cafe, StandUp Store Moscow, StandUp Brothers, Summer Punch и Ре:Зиденция. Выступления проходят также в StandUp Club на Арбате и других топовых заведениях столицы.
Если вы цените качественный юмор и хотите увидеть комиков, которые завоевали популярность в интернете, то это шоу для вас. У нас выступали такие известные художники, как:
Продолжительность шоу составляет 1 час 20 минут. Состав комиков остается в секрете и может отличаться от представленного на рекламных материалах, поэтому каждое выступление уникально. Если вы планируете посетить мероприятие с командой, рекомендуется приобретать билеты на одно имя для удобства.
Приходите к нам и радуйте себя качественным юмором от лучших стендап-комиков!