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Женщины
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Спектакль Женщины

Постановка
13 трамвай 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальная композиция «Женщины»

Приглашаем вас на уникальный вечер, где на сцене оживут образы из произведений Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи. Литературно-музыкальная композиция «Женщины» – это эмоциональный коллаж из женских судеб, раскрывающий всю многогранность и противоречивость женской натуры.

Четыре талантливых актёра и один музыкант проведут вас через калейдоскоп жизненных ситуаций, наполняя их иронией, юмором и нежностью. Взгляд классиков на человеческие отношения, отражённый в бытовых наблюдениях и тонких зарисовках, станет основой для погружения в трепетный мир женских чувств и переживаний.

Этот спектакль – это не просто рассказы, а возможность увидеть и понять женскую душу через призму гениальных литературных произведений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 августа
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
19:00 от 800 ₽

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