Спектакль Женщины

Женщины
Постановка
13 трамвай 18+
О спектакле

Литературно-музыкальная композиция «Женщины» в Сибирском камерном театре

В Сибирском камерном театре «13 трамвай» пройдет уникальная литературно-музыкальная композиция «Женщины». Это событие объединяет шесть произведений, каждая из которых раскрывает уникальные аспекты женской природы и их отношений, сопровождаемые завораживающими звуками скрипки. Вдохновленные произведениями Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи, создатели спектакля придадут вам возможность увидеть мир через призму иронии и остроты классических текстов.

Четыре актера и один музыкант приглашают вас стать частью этого трепетного мира, наполненного бытовыми наблюдениями и глубокими размышлениями о людях и их чувствах. Под светом рампы обыденные ситуации превращаются в остроумные зарисовки, заставляющие задуматься над сложностью человеческих отношений.

«Женщины» — это коллаж, где яркие краски и неожиданные сочетания образуют атмосферу, в которой юмор переплетается с лирикой, а ирония соседствует с трогательностью. Когда погаснет свет в зале, вы сможете позволить себе глубокий вдох и насладиться моментом, когда время, казалось бы, остановится.

Это не просто чтение произведений, а многогранное представление с непредсказуемыми поворотами судьбы, которое подарит вам вечер отдыха, эстетического удовольствия и душевных открытий.

Режиссер:

Александр Цветков

В ролях:

Ева Савельева, Алена Чурилина, Павел Якунин, Александр Цветков, Кристина Евженко

Март
20 марта пятница
19:00
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
от 1300 ₽
31 марта вторник
19:00
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
от 1300 ₽

