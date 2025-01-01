Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женщины в опасности
Киноафиша Женщины в опасности

Спектакль Женщины в опасности

Постановка
Мой театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Читки пьес «Женщины в опасности» в Мой театр

Мой театр в Новосибирске приглашает зрителей на уникальные читки пьесы «Женщины в опасности». Это захватывающее произведение посвящено актуальным вопросам, с которыми сталкиваются женщины в современном мире.

Что ожидает зрителей?

Читки состоятся в рамках проекта, направленного на популяризацию драматургии и привлечение внимания к важным социальным темам. Участники смогут не только насладиться чтением, но и обсудить поднятые в пьесе вопросы с актерами и режиссерами.

Интересные факты о пьесе

«Женщины в опасности» — это не просто художественное произведение, но и отражение реалий, с которыми сталкиваются женщины во всем мире. Пьеса затрагивает такие темы, как насилие, дискриминация и преодоление трудностей. Авторы использовали реальные истории, чтобы показать, как женщины находят силы бороться за свои права.

Когда и где?

Читки будут проходить в Мой театр в Новосибирске. Следите за расписанием на официальном сайте театра, чтобы не пропустить это важное событие.

Билеты и информация

Вход свободный, однако рекомендуется заранее зарезервировать места. Подробную информацию можно узнать по телефону театра или на его официальной странице в социальных сетях.

Не упустите возможность стать частью этого важного театрального события и погрузиться в обсуждение актуальных проблем, представленных в пьесе «Женщины в опасности»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 13 августа
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Терем-теремок
0+
Опера Детский
Терем-теремок
26 октября в 13:00 НОВАТ
от 700 ₽
Необыкновенные приключения Буратино
6+
Опера Детский
Необыкновенные приключения Буратино
5 октября в 13:00 НОВАТ
от 700 ₽
О женщины, женщины!
16+
Драма
О женщины, женщины!
5 сентября в 19:00 Мой театр
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше