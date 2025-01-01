Спектакль Женщины в опасности

Читки пьес «Женщины в опасности» в Мой театр

Мой театр в Новосибирске приглашает зрителей на уникальные читки пьесы «Женщины в опасности». Это захватывающее произведение посвящено актуальным вопросам, с которыми сталкиваются женщины в современном мире.

Что ожидает зрителей?

Читки состоятся в рамках проекта, направленного на популяризацию драматургии и привлечение внимания к важным социальным темам. Участники смогут не только насладиться чтением, но и обсудить поднятые в пьесе вопросы с актерами и режиссерами.

Интересные факты о пьесе

«Женщины в опасности» — это не просто художественное произведение, но и отражение реалий, с которыми сталкиваются женщины во всем мире. Пьеса затрагивает такие темы, как насилие, дискриминация и преодоление трудностей. Авторы использовали реальные истории, чтобы показать, как женщины находят силы бороться за свои права.

Когда и где?

Читки будут проходить в Мой театр в Новосибирске. Следите за расписанием на официальном сайте театра, чтобы не пропустить это важное событие.

Билеты и информация

Вход свободный, однако рекомендуется заранее зарезервировать места. Подробную информацию можно узнать по телефону театра или на его официальной странице в социальных сетях.

Не упустите возможность стать частью этого важного театрального события и погрузиться в обсуждение актуальных проблем, представленных в пьесе «Женщины в опасности»!