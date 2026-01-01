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Женщины на грани нервного срыва
Киноафиша Женщины на грани нервного срыва

Спектакль Женщины на грани нервного срыва

18+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Изящная французская комедия на сцене «Театрона»

Эта изящная французская комедия расскажет историю о художнике Серже Дюбуа и его возлюбленных, которые в один прекрасный день неожиданно встречаются вместе. Гнев женщин не имеет границ, и они решают подвергнуть своего возлюбленного суду чести, приговаривая его к «смертной казни».

Что ожидать?

Пьеса изобилует необычными поворотами сюжета, а её язык оригинален и очень смешон. Зрители смогут насладиться игрой актёров и искрометными диалогами, которые заставят их смеяться до слёз.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Женщины на грани нервного срыва» обещает стать увлекательным вечерним развлечением. Это не только возможность насладиться прекрасной игрой актёров, но и возможность задуматься о любви, ревности и женской дружбе.

Не упустите шанс стать свидетелем этого комедийного зрелища!

Режиссер
Игорь Турышев
В ролях
Сергей Афанасьев
Юлия Телегина
Наталья Гаренских
Анастасия Глухова
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