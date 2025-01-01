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Женщины. Лидия Вэнс
Билеты от 3000₽
Киноафиша Женщины. Лидия Вэнс

Спектакль Женщины. Лидия Вэнс

Постановка
Театр Даниила Миронова 18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Женщины» по мотивам произведения Чарльза Буковски в Казани

Приглашаем вас на спектакль по мотивам знакового произведения Чарльза Буковски «Женщины». Это постановка, созданная для зрителей старше 18 лет, погружает в мир главного героя — Генри Чинаски, который ведет непростую жизнь, полную любовных похождений и личных страданий.

Сюжет и темы спектакля

Спектакль рассказывает о многогранных отношениях Чинаски с женщинами, которые варьируются от мимолетных интрижек до серьезных романов. В центре внимания — непростая сексуальная жизнь героя, его борьба с одиночеством и пристрастием к алкоголю. Чинаски часто воспринимает женщин как хищников, интересующихся лишь его финансовым положением.

Откровение и реализм

Роман Буковски сочетает автобиографические элементы с художественным вымыслом, создавая яркую и порой шокирующую картину жизни. Ненормативная лексика, использованная в спектакле, подчеркивает искренность и откровенность чувств, с которыми главный герой сталкивается в своих отношениях.

Интересные факты

Чарльз Буковски — культовый американский писатель, чьи произведения часто затрагивают темы любви, страсти и человеческих слабостей. «Женщины» — одно из его самых известных произведений, которое переведено на множество языков и стало основой для создания различных театральных постановок.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас задуматься о сложностях человеческих отношений и о том, что на самом деле движет людьми в поисках любви.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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