Женщины-комики

Женский стендап: сила женского юмора

Это шоу, посвященное исключительно женщинам-комикам, которые выходят на сцену с лучшими шутками. В нем участвуют три опытных комикессы и ведущая, которые затрагивают темы от феминизма и психотерапии до глобализации и энтропии. Каждая шутка будет остросоциальной, умной и искренней, показывая, что женщины способны шутить о самых разных вещах и на равных с мужчинами.

Темы и разнообразие юмора

В шоу затронуты самые разные темы — от стереотипов о мужчинах и феминизме до философских размышлений и научных терминов. Это идеальное место для тех, кто хочет увидеть, как женщины уверенно и остро шутят о мире вокруг.

Шоу предназначено для взрослой аудитории (18+), и зрители могут ожидать откровенные шутки без цензуры. Состав комиков может меняться, и актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях клуба.