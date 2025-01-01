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Женщины-комики
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Женщины-комики

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Женский стендап: сила женского юмора

Это шоу, посвященное исключительно женщинам-комикам, которые выходят на сцену с лучшими шутками. В нем участвуют три опытных комикессы и ведущая, которые затрагивают темы от феминизма и психотерапии до глобализации и энтропии. Каждая шутка будет остросоциальной, умной и искренней, показывая, что женщины способны шутить о самых разных вещах и на равных с мужчинами.

Темы и разнообразие юмора
В шоу затронуты самые разные темы — от стереотипов о мужчинах и феминизме до философских размышлений и научных терминов. Это идеальное место для тех, кто хочет увидеть, как женщины уверенно и остро шутят о мире вокруг.

Шоу предназначено для взрослой аудитории (18+), и зрители могут ожидать откровенные шутки без цензуры. Состав комиков может меняться, и актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях клуба.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 900 ₽
19 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 900 ₽

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