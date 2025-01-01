Меню
Женщины — публичные интеллектуалки. Лекция Ольги Хейфиц
Женщины — публичные интеллектуалки. Лекция Ольги Хейфиц

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Лекция Ольги Хейфиц: Женщины — публичные интеллектуалки

Приглашаем вас на лекцию Ольги Хейфиц «Женщины — публичные интеллектуалки». В рамках этого увлекательного мероприятия мы погрузимся в историю, психологию и размышления о судьбах женщин, которые добиваются успеха на мужском поле.

Темы для обсуждения

На встрече будут рассматриваться важные вопросы:

  • Из чего сделана женщина-философ?
  • Что особенного в их осознании себя и жизни?
  • Каковы характеристики их психического, сексуального и интеллектуального самопонимания?
  • Есть ли пол у интеллекта?
  • Почему среди женщин мало гениев, и так ли это на самом деле?

Известные фигуры в фокусе

Мы погрузимся в психологии известных интеллектуалок XIX-XX веков, таких как:

  • Лу Саломе
  • Симона де Бовуар
  • Ханна Аренд
  • Вирджиния Вульф
  • Айн Рэнд
  • Сьюзан Зонтаг
  • Франсуаза Саган

Эти удивительные женщины оставили глубокий след в истории и их истории будут обсуждаться на лекции.

О лекторе

Ольга Хейфиц — писатель, филолог и популяризатор литературы и психоанализа. Она является автором романа «Детский бог» и цикла лекций, а также ведет телеграм-канал «Архитектура личности». Ее опыт и знания подарят участникам лекции уникальную возможность понять сложные аспекты женского интеллекта и самого процесса мышления.

Не упустите шанс углубиться в мир философии и психологии женщин-интеллектуалок! Ждем вас на лекции!

Расписание

18 сентября
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 4500 ₽

