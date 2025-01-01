Лекция Ольги Хейфиц: Женщины — публичные интеллектуалки

Приглашаем вас на лекцию Ольги Хейфиц «Женщины — публичные интеллектуалки». В рамках этого увлекательного мероприятия мы погрузимся в историю, психологию и размышления о судьбах женщин, которые добиваются успеха на мужском поле.

Темы для обсуждения

На встрече будут рассматриваться важные вопросы:

Из чего сделана женщина-философ?

Что особенного в их осознании себя и жизни?

Каковы характеристики их психического, сексуального и интеллектуального самопонимания?

Есть ли пол у интеллекта?

Почему среди женщин мало гениев, и так ли это на самом деле?

Известные фигуры в фокусе

Мы погрузимся в психологии известных интеллектуалок XIX-XX веков, таких как:

Лу Саломе

Симона де Бовуар

Ханна Аренд

Вирджиния Вульф

Айн Рэнд

Сьюзан Зонтаг

Франсуаза Саган

Эти удивительные женщины оставили глубокий след в истории и их истории будут обсуждаться на лекции.

О лекторе

Ольга Хейфиц — писатель, филолог и популяризатор литературы и психоанализа. Она является автором романа «Детский бог» и цикла лекций, а также ведет телеграм-канал «Архитектура личности». Ее опыт и знания подарят участникам лекции уникальную возможность понять сложные аспекты женского интеллекта и самого процесса мышления.

Не упустите шанс углубиться в мир философии и психологии женщин-интеллектуалок! Ждем вас на лекции!