Приглашаем вас на лекцию Ольги Хейфиц «Женщины — публичные интеллектуалки». В рамках этого увлекательного мероприятия мы погрузимся в историю, психологию и размышления о судьбах женщин, которые добиваются успеха на мужском поле.
На встрече будут рассматриваться важные вопросы:
Мы погрузимся в психологии известных интеллектуалок XIX-XX веков, таких как:
Эти удивительные женщины оставили глубокий след в истории и их истории будут обсуждаться на лекции.
Ольга Хейфиц — писатель, филолог и популяризатор литературы и психоанализа. Она является автором романа «Детский бог» и цикла лекций, а также ведет телеграм-канал «Архитектура личности». Ее опыт и знания подарят участникам лекции уникальную возможность понять сложные аспекты женского интеллекта и самого процесса мышления.
Не упустите шанс углубиться в мир философии и психологии женщин-интеллектуалок! Ждем вас на лекции!