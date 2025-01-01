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Женщина с Бородой
Киноафиша Женщина с Бородой

Женщина с Бородой

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Авторский концерт легендарной группы

Приглашаем вас на большой авторский концерт легендарной группы, который состоится в ближайшее время. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников музыки и искусства!

Новые и любимые песни

На концерте прозвучат как новые композиции, так и давно полюбившиеся хиты. Каждый зритель сможет насладиться атмосферой, наполненной душевностью и энергией. Весь персонал группы знает слова их песен наизусть, что только добавляет особого настроения этому мероприятию!

Участники концерта

Ведущими вечера станут Варвара Сапожникова и Сергей Писаревский. Их харизма и талант создадут уникальную атмосферу, которая обязательно запомнится каждому гостю.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Приходите, чтобы насладиться живой музыкой и провести вечер в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 7 сентября
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