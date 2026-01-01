Женщина с Бородой. День рождения группы

Празднуем день рождения "Женщины с Бородой" в "Бордячей собаке"

На сцене в этот вечер выступит одна из самых узнаваемых групп Новосибирска — "Женщина с Бородой". В состав коллектива входят Варвара Сапожникова, Сергей Писаревский, Вячеслав Шевченко, Евгений Наливайко, Сергей Панютин и Игорь Белявский. Группа исполняет живой блюз-рок, наполненный характером, свободой и той самой душевной энергией, за которую её так любят поклонники.

История "Женщины с Бородой" началась в 2001 году, а официальная дата рождения коллектива — 23 мая 2002 года. Это событие станет отличным поводом для встреч и празднований.

Что ждать от концерта?

В программе — большой авторский концерт, где прозвучат как любимые песни, так и редкие номера, включая новые работы группы. Шоу обещает быть насыщенным и разнообразным, с фирменной атмосферой, где блюз, рок и фолк сплетаются с хулиганской свободой в едином, искреннем звучании.

Для кого этот концерт?

Это будет удивительный вечер как для давних поклонников группы, так и для тех, кто хочет открыть её для себя. Если вы хотите провести время в компании хорошей музыки и единомышленников — приходите отмечать вместе!

Громко, тепло и по-настоящему — так будет звучать день рождения "Женщины с Бородой". Не пропустите это событие!