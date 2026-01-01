Оповещения от Киноафиши
Лекция о моде и ювелирном искусстве начала XX века

В музее Эрарта пройдет лекция, посвященная обзору основных тенденций в моде и ювелирном искусстве рубежа XIX-XX веков. Этот период стал знаковым, когда стиль модерн охватил множество аспектов жизни, оставив яркий след в мире искусства.

Влияние культурных и социальных изменений

На лекции обсудят, как политические, социальные и культурные события влияли на облик моды и ювелирных украшений. Вы ознакомитесь с теми явлениями, которые предшествовали появлению новых форм в одежде и аксессуарах.

Роль театра и литературы

Особое внимание будет уделено влиянию театра и литературы на моду начала XX века. Узнайте, как личности великих модельеров, художников и актеров оставили неизгладимый след на эстетику той эпохи, формируя вкусы и предпочтения современников.

Не упустите возможность погрузиться в увлекательный мир моды и ювелирного искусства, узнать о самых значительных фигурах и тенденциях того времени, которые продолжают вдохновлять и сегодня.

Март
14 марта суббота
15:00
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
от 2500 ₽

