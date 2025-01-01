Меню
Женщина и дети
Билеты от 1200₽
Киноафиша Женщина и дети

Спектакль Женщина и дети

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Женщины и дети». Другой Володин

Моноспектакль «Женщины и дети» предлагает зрителю открыть для себя другого Володина – не только великого драматурга, автора бессмертных «Пяти вечеров» и «Старшей сестры», но и глубокого прозаика. Его рассказы, до обидного малоизвестные, представляют собой настоящую сокровищницу человеческих судеб.

Сокровища человеческих судеб

В рассказах Володина, как и в сценариях «Осеннего марафона» и «Дочки-матери», живёт удивительная правда жизни, наполненная светлой грустью, мудрым юмором и пронзительной реальностью. Спектакль поднимает вечные темы любви и материнства, давая возможность зрителю соприкоснуться с эмоциями и переживаниями героини.

История о любви и надежде

В спектакле звучат стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, что усиливает атмосферу и помогает глубже понять внутренний мир женщины. История расскажет о том, как мечта о материнстве сталкивается с грубой реальностью, где даже в отчаянье есть место смеху, а в одиночестве – искра надежды.

Режиссура и исполнители

Создателем моноспектакля является Ксения Галушевская. В главных ролях выступают талантливые актеры: Марит Пянтонен и Константин Кудинский. Спектакль описывают как «где тишина говорит громче слов», и действительно, зрители могут услышать самих себя в этих глубоких произведениях.

Приходите, чтобы услышать её и увидеть отражение своих чувств.

В ролях
Марит Пянтонен
Константин Кудинский

Октябрь
9 октября четверг
19:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 1200 ₽

