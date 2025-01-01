«Женщина без тени» — опера Рихарда Штрауса в Мариинском театре

Исполняется на немецком языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).

«У женщины нет тени – поэтому ее муж должен окаменеть». Эта странная связь событий легла в основу сюжета одной из самых необычных опер XX века. Вдохновение для этой истории пришло не от композитора, а от его либреттиста. В 1911 году австрийский драматург Гуго фон Гофмансталь предложил своему другу Рихарду Штраусу необычный сюжет. Императрица, существо из мира духов, должна стать такой же, как все люди, и обрести тень (символ человечности и женского начала), или ее муж превратится в камень.

Смысловые глубины и символика

Несмотря на простоту сюжетной канвы, опера скрывает богатый мир смыслов. В ней на языке символов рассказывается о становлении личности в борьбе с темными стремлениями души. Гофмансталь и Штраус были современниками Ницше и Фрейда, которые открыли для Европы двери в мир бессознательного. Однако Гофмансталь черпал вдохновение не у Фрейда, а в древних восточных сказках и романтических новеллах Шамиссо, Новалиса и Ленау, а также у Моцарта.

Создавая либретто для Штрауса, Гофмансталь вдохновлялся «Кавалером розы», который стал образцом для новой оперы. В «Женщине без тени» он переносит идею сопоставления двух миров — человеческого и потустороннего. Сюжетная структура оперы включает в себя преодоление препятствий, что помогает героям обрести новое понимание жизни.

Музыка и исполнение

Рихард Штраус создал на основе либретто одну из самых необычных своих опер. Музыка «Женщины без тени» вызывает разнообразные отклики: от «небывалых высот вдохновения» до «претенциозности и помпезности». Причины разногласий заключаются в сложности музыки, где звучит голос зрелого мастера, утратившего интерес к эпатажу.

Опера содержит проникновенные лирические эпизоды, передающие человеческое страдание с благородным мужеством. Эффектные «инфернальные» сцены придают особый колорит огромный оркестр, в который входят более 100 музыкантов. Стеклянная гармоника, звучащая в конце оперы, создает мистическую атмосферу в финальной сцене, где герои достигают катарсиса.

Исторический контекст

Сам композитор, работая над «Женщиной без тени» в 1914-1917 годах, называл ее «детищем скорби», вызванной не только тревогами военного времени, но и трудностями в преодолении материала. Завершив работу, он признал ее «главной оперой своей жизни». Мировая премьера состоялась 10 октября 1919 года в Вене и была встречена публикой прохладно. Однако опера не раз ставилась на мировых сценах и стала показателем исполнительской крепости театра.

В России «Женщина без тени» была поставлена только в Мариинском театре. Это первая постановка в России витиеватой оперы Штрауса в исполнении британца Джонатана Кента. В этой версии Валерий Гергиев раскрылся как нежный лирик, добавляя новые грани к уже известному произведению.