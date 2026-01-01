Поэтический симфонический концерт под звездным небом в Планетарии

Ирина Волкова и Волгоградский планетарий представляют большую поэтическую премьеру — концерт «Женщина — особенное море».

На этом событии вы сможете насладиться волшебной поэзией Р. Рождественского, Е. Евтушенко и Э. Асадова в исполнении поэтессы и чтеца Ирины Волковой. Стихи о любви, жизни и женственности, прочитанные с душевным темпераментом, создадут атмосферу глубоких чувств и воспоминаний, которые останутся с вами надолго.

Концерт пройдет в звездном зале планетария, где музыка сольется с космическим окружением, создавая уникальную гармонию. Под сопровождение симфонической группы каждое слово обретает новые грани, а эмоции восходят к небесам.

Приглашаем вас попасть в мир искусства, где поэзия и музыка взаимодействуют, заставляя вас пережить каждую строчку с мурашками по коже. Концерт «Женщина — особенное море» обещает быть незабываемым и наполненным эстетическим наслаждением.

Не упустите возможность открыть для себя богатство поэтов и музыкантов. Дайте своим эмоциям всплыть на поверхность в этом волшебном океане искусства!