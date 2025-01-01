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Киноафиша Жениться Вам надо, барин

Спектакль Жениться Вам надо, барин

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Герой Марата Башарова чудит от скуки в спектакль по повести Николая Некрасова «Осенняя скука»

Спектакль, основанный на повести Николая Некрасова «Осенняя скука», погружает зрителей в атмосферу тоски и скуки, царящей в поместье, окруженном стужей и темнотой. Главный герой, барин Ласуков, мучается от безделья, спит весь день и заставляет слуг развлекать его по вечерам.

Глубокие вопросы жизни

Однако за этим калейдоскопом скоморошества и плясок скрывается более серьезный контраст. Спектакль поднимает важные философские вопросы, которые волнуют многие поколения русских людей: «Что делать?», «Кто виноват?», «Как жить?»

Актерский состав и атмосфера

Замечательный актерский состав, гротескные элементы и современные шутки, введенные режиссером, создают невероятно позитивное настроение. Импровизация актеров со зрительным залом позволяет каждому зрителю почувствовать себя частью происходящего на сцене.

Отзывы зрителей

«Комедия заставила всех зрителей смеяться до слёз. Главную роль исполнил Заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров. Он создал незабываемый образ. Бесспорно, это его роль. Великолепная игра других актеров также никого не оставила равнодушным», — отмечает Московский городской дом учителя.

Информация о спектакле

Спектакль идет с одним антрактом. Обратите внимание, что в составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

В ролях
Марат Башаров
Марат Башаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 20 сентября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1800 ₽

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