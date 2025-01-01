Спектакль «Жениться Вам надо, барин» в Волгограде. В главной роли — Марат Башаров

По мотивам повести Н. Некрасова «Осенняя скука» в Волгограде состоится спектакль «Жениться Вам надо, барин». Действие разворачивается в поместье, где за окном царит стужа и темень. Главный герой, барин Ласуков, ежедневно страдает от скуки и тоски. Он проводит дни в дремоте, а вечерами заставляет слуг развлекать себя, изображая то цыган с бубном, то петухов на утренней заре, и вообще всё, что приходит ему в голову.

Сюжет и атмосфера

Каждый вечер превращается в настоящий спектакль для Ласукова, а его слуги, усталые от бесконечных переодеваний и шуток, мечтают об отмене крепостного права и о смерти барина одновременно. Но за внешним весельем кроется глубокий смысл. Спектакль призывает задуматься о вечных вопросах: «Что делать?», «Кто виноват?», «Как жить?» — вопросы, актуальные не только для барина, но и для многих поколений русских людей.

Актерский состав и исполнение

В спектакле участвует замечательный актёрский состав, а гротескные элементы и современные шутки, искусно введенные режиссёром, создают невероятно позитивное настроение. Потрясающая импровизация актёров с залом позволяет зрителям почувствовать себя частью происходящего на сцене.

Отзывы зрителей

«Комедия заставила всех зрителей смеяться до слёз. Главную роль исполнил Заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров, который создал незабываемый образ. Бесспорно, это его роль. Великолепная игра других актеров также никого не оставила равнодушным», — отмечает Московский городской дом учителя.