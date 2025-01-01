Спектакль Жениться нельзя расстаться

Комедия «Жениться нельзя расстаться» в Краснодаре: страсти на грани любовного крушения

«Пока есть те, кто вас любит – у вас всегда всё будет хорошо!» Это основной лейтмотив искрометной фарсовой комедии «Жениться нельзя расстаться». На сцене развернётся калейдоскоп страстей, выяснений отношений и неожиданных поворотов сюжета.

О чем спектакль?

В современном мире расстаются до 80% пар, и многие так и не доводят свои отношения до свадьбы. Главные герои комедии оказались в таком непростом положении. Несмотря на то, что им уже за тридцать и они, казалось бы, наслушались жизненного опыта, их отношения далеки от гармонии.

После бурного мальчишника в жизни будущих молодожёнов появляется «сногсшибательная» незнакомка, влюблённая в жениха. Что же делать героям? Им ни в коем случае нельзя жениться, или, несмотря на все различия, им нельзя расстаться? Ответ на этот вопрос оставляем за вами, дорогие зрители. Многие из вас, возможно, узнают в героев себя.

Кто на сцене?

В спектакле участвуют талантливые актёры:

Евгения Осипова

Тимур Еремеев

Александр Мартынов

Дарья Егорова

Сергей Колешня

Маргарита Пальмова

Роман Шумилов

Любовь Тихомирова

Георгий Фетисов

Режиссура

Режиссёр спектакля – Роман Шумилов, который умело сочетает эксцентричность игры актёров с искренностью происходящего на сцене.

Приходите, чтобы пережить вместе с героями минуты смеха и слёз, открывая для себя новые грани понятия «любовь». Вопрос остается: жениться или расстаться?