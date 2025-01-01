Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Жениться нельзя расстаться

Спектакль Жениться нельзя расстаться

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Феерическая комедия «Жениться нельзя расстаться» в Ростове-на-Дону

Пока есть те, кто вас любит, у вас всегда всё будет хорошо! Приглашаем вас на искрометную фарсовую комедию «Жениться нельзя расстаться», где страсти, выяснения отношений и неожиданные повороты сюжета создают неповторимую атмосферу.

О сюжете

В мире расстаются до 80% пар, и большая часть из них так и не сыграла свадьбу. Именно в такой сложной ситуации оказались герои нашей комедии. Несмотря на то, что они уже не совсем молодые (им по тридцать), опытные и серьёзные, их отношения далеки от гармонии.

После бурного мальчишника в жизни будущих молодожёнов появляется «сногсшибательная» незнакомка, влюблённая в жениха. Так что же делать героям пьесы? Им ни в коем случае нельзя жениться, или, несмотря на их различия, им нельзя расстаться? Ответ на этот вопрос, дорогие зрители, вы решите сами. Многие из вас, наверняка, узнают в героях комедии себя.

Актерский состав

В спектакле сыграют:

  • Евгения Осипова
  • Дарья Егорова
  • Сергей Колешня
  • Маргарита Пальмова
  • Роман Шумилов
  • Любовь Тихомирова
  • Георгий Фетисов
  • Александр Мартынов

Режиссура

Режиссером спектакля выступает Роман Шумилов, который привнес в постановку свою уникальную интерпретацию и видение.

Не упустите возможность насладиться комедией о любви и взаимоотношениях, которая заставит вас смеяться и задуматься!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше