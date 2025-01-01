Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 800₽
Киноафиша Женится - переменится

Спектакль Женится - переменится

Постановка
Театр на набережной. Новая сцена 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Вариация - Фантасмагория

В этом месяце зрители смогут погрузиться в уникальное театральное событие – спектакль «Вариация - Фантазмагория», основанный на пьесе А. Н. Островского «Доходное место». Это произведение, написанное в 1876 году, остается актуальным и сегодня, поднимая важные вопросы о морали, деньгах и человеческих отношениях.

О чем спектакль?

«Доходное место» — это остроумная и сатирическая комедия, в которой Островский мастерски вскрывает пороки общества. В центре сюжета — борьба за наследство и финансовую стабильность, которая приводит к комическим и трагическим последствиям. Спектакль «Вариация - Фантазмагория» предлагает новое прочтение этой классики, добавляя элементы фантазии и абсурда.

Креативный подход

Режиссер спектакля использует необычные сценические решения и яркие визуальные образы, что создает уникальную атмосферу. Артисты не только играют на сцене, но и взаимодействуют с аудиторией, что делает просмотр особенно увлекательным.

Непередаваемые эмоции

«Никакого трепету перед начальством!» — этот лозунг станет ключевым в спектакле, подчеркивая тему протеста против давления со стороны власти и общества. Зрители смогут увидеть, как герои преодолевают свои страхи и сомнения, стремясь к свободе и независимости.

Не упустите шанс

Не пропустите возможность стать частью этого захватывающего театрального опыта! Спектакль «Вариация - Фантазмагория» пройдет на сцене театра с 15 по 30 ноября. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.

Приходите и окунитесь в мир театра, где классика встречается с современными интерпретациями!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Театр на набережной. Новая сцена Москва, Хамовнический Вал, 2
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Веселая женщина
16+
Комедия Премьера
Веселая женщина
7 сентября в 18:00 Эрмитаж
от 1000 ₽
Новогоднее представление. Волшебная сказка
6+
Детские елки Детский
Новогоднее представление. Волшебная сказка
2 января в 12:00 Вернадского 13
от 1100 ₽
Тео — театральный капитан
6+
Детский Музыка
Тео — театральный капитан
7 декабря в 12:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше